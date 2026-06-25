Înainte de meciurile din preliminariile Europa League, Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, lucrează la definitivarea lotului pe care îl are la dispoziție și a decis să renunțe la unul dintre portari.

Iustin Chirilă (20 de ani) va fi trimis la divizionara secundă FC Bihor, sub formă de împrumut pentru un sezon. Cel mai probabil, Universitatea vrea să-i asigure tânărului portar mai multe minute la un nivel bun.

Universitatea Cluj l-a împrumutat pe Iustin Chirilă la FC Bihor

„FC Universitatea Cluj și FC Bihor au ajuns la un acord privind împrumutul tânărului portar Iustin Chirilă (20 de ani) la formația orădeană pentru următorul sezon.

Crescut de ”U”, Iustin Chirilă a cucerit trei trofee la nivel de juniori alături de „alb-negri”: Liga Elitelor U17 și Supercupa Elitelor U17, în sezonul 2022-2023, dar și Cupa de Tineret, ediția 2023-2024. Evoluțiile sale nu au fost trecute cu vederea, astfel că portarul nostru a avut șansa de a evolua la nivelul ligii secunde în stagiunea 2024-2025, în tricoul celor de la FC Voluntari, pentru care a strâns nu mai puțin de 21 de prezențe.

Următorul sezon a adus și debutul lui Chirilă în prima ligă, în remiza Universității de la Sibiu, 1-1, împotriva Petrolului. La puțin mai mult de o săptămână distanță, acesta a bifat o nouă premieră, reușind să mențină poarta intactă într-un meci de Superligă, mai exact în succesul cu 1-0 de la malul mării, de pe terenul Farului.

Chirilă a mai fost utilizat și în înfrângerea cu Dinamo (0-1), iar partea a doua a sezonului trecut și-a petrecut-o tot în liga secundă, la CSM Reșița, unde a bifat șapte apariții.

Mult succes în noul sezon, Iustin!”, a transmis U Cluj.

Universitatea Cluj, în această perioadă de mercato

Antrenor - Cristiano Bergodi (confirmat)

Veniri - Andrei Coubiș (Sampdoria / 150.000 euro), Alibek Aliev (CFR Cluj / gratis), Marius Ștefănescu (Konyaspor / gratis), Pedro Pinho (GD Chaves / gratis), Neofytos Michail (Pafos FC / gratis), Florent Poulolo (UTA Arad / gratis), Friday Adams (FC Botoșani / gratis), Goodnews Ibuchi (Gloria Bistrița / gratis), Mamadou Thiam (FCSB / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Raji Ayomide (Olimpia Satu Mare), Iustin Chirilă (CSM Reșița), Luca Nagy (SCM Zalău), Denis Moldovan (CS Dinamo), Tobias Horn (Sănătatea Cluj), Ioan Bârstan (Hermannstadt), Eduard Moga (CS Tunari), Tudor Pojar (Poli Iași), Antonio Suciu (Ceahlăul), Ștefan Opriș (Poli Iași), Alin Techereș (Sepsi)

Plecări - Edvinas Gertmonas (Servette Geneva / gratis), Alin Toșca, Andrei Artean, Jasper van der Werff (contracte încheiate), Alessandro Murgia (contract reziliat), Omar El Sawy (Rapid / împrumut expirat)