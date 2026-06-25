EXCLUSIV Ne-au lăsat acasă, acum ne pun sare pe rană de la Mondiale: „Românii? Niște plângăcioși!“

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Amir Kiarash
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Fanii și jurnaliștii bosniaci au luat cu asalt America, iar acum savurează un turneu final de vis. Când îi vezi pe aici, îți aduci aminte că naționala noastră a ratat o șansă imensă în preliminariile CM 2026. 

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România lipsește de 28 de ani de la Mondiale, iar drama și mai mare e că, în preliminariile CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), am „reușit“ să o dăm în bară deși, în momentul în care s-au tras la sorți grupele, părea că vom defila spre turneul final.

Sport.ro a și arătat aici cum s-a vorbit în țară, imediat după ce naționala a nimerit într-o grupă cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino. Pe lângă faptul că ultimele două adversare au fost din lumea a 4-a a fotbalului, am prins Bosnia într-o formă catastrofală. La vremea respectivă, Sport.ro a arătat într-o analiză amănunțită în ce condiție deplorabilă ajunsese Bosnia, înainte de a veni la București. 

Din păcate pentru tricolori, ei au cedat ambele meciuri cu Dzeko și compania: 0-1 la București și 1-3 la Zenica. Acum, Bosnia e ca și calificată în 16-imile Mondialului, în timp ce noi ne uităm la bucuria lor, la televizor. 

Seattle, un oraș cucerit de fanii Bosniei

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Seattle, un oraș cucerit de fanii Bosniei

După 3-1 cu Qatar, orașul Seattle, care a găzduit acest duel, a fost cucerit de fanii Bosniei. La câteva ore bune după terminarea jocului, ei au rămas lângă stadion, în celebrul Pioneer Square, au cântat și au dansat pe străzi. Firește, văzând aceste scene, te gândeai automat cum ar fi fost dacă românii ar fi fost aici, în locul bosniacilor? Din păcate, după șapte Mondiale ratate succesiv, avem mulți microbiști în țară, care n-au apucat să vadă echipa națională la un astfel de turneu final. Adică, un scenariu care în anii ’90 era de neconceput!

„Am avut noroc la București, dar v-am bătut meritat, la Zenica“

Naționala Bosniei e însoțită aici, în America, de o armată de suporteri și ziariști. Eldar Ganibegovic (foto, sus) e un jurnalist care scrie despre prima reprezentativă și o însoțește peste tot. A fost în tribune, la ambele partide cu România, în preliminariile CM 2026. Și va veni, la București, pentru duelul din Liga Națiunilor, programat pentru 28 septembrie.

În dialog cu Sport.ro, jurnalistul bosniac și-a amintit de modul în care naționala lui Sergej Barbarez a trecut de România și a obținut biletele pentru CM 2026.

Eu cred că antrenorul vostru care a murit, Lucescu, a avut dreptate, atunci când a spus că, în meciurile România – Bosnia, voi ați fost mai buni în trei din patru reprize. Dar de când selecționerul nostru e Sergej Barbarez, Bosnia a devenit o echipă mult mai compactă în apărare. Iar la meciul de la București, portarul nostru, Nikola Vasilj, a avut una dintre cele mai bune prestații, de când joacă la națională. În fine, îmi amintesc de faza acelui henț. După părarea mea, n-a fost penalty pentru voi, dar, probabil, 9 din 10 arbitri ar fi dictat penalty pentru România. Dar fix în acel meci, arbitrul a refuzat să dea penalty. Una peste alta, cred că Bosnia a făcut un meci bun, la București, de a câștigat cu 1-0, dar am avut și noroc. La Zenica, în schimb, a fost alt meci. România, mai bună în prima parte. Dar apoi, după schimbările făcute de selecționerul nostru la pauză, plus golul venit repede, totul s-a schimbat în favoarea noastră. Și cu suporterii în spate pe teren propriu, plus starul nostru tânăr în formă, Bajraktarević, am câștigat meritat“, a spus jurnalistul bosniac.

Chiar dacă Dzeko și compania au făcut o figură frumoasă până acum, la CM 2026, Eldar Ganibegovic crede că meciurile România – Bosnia vor fi foarte echilibrate, în Liga Națiunilor.

Acolo va fi o altă poveste. Cu echipa actuală a Bosniei, eu nu cred că vom mai lua 6 puncte, în meciurile cu România. Nu cred! În cel mai bun caz, două remize“, a fost de părere Ganibegovic.

Imediat însă, în dialog s-a băgat și un coleg de al lui, care a amintit că, la București, pe 28 septembrie, Bosnia va avea un avantaj.

Va fi meci cu porțile închise, după ce v-a fost suspendat terenul. Aveți niște suporteri răi! Au venit, la Zenica, și s-au comportat foarte urât. Apoi, tot voi erați cu gura mare, nemulțumiți, deși ai voștri au provocat, au făcut scandal. Urât! Românii, niște plângăcioși“, a spus jurnalistul bosniac.

De amintit că, după terminarea Mondialului, prima competiție internațională din Europa va fi Liga Națiunilor, ediția 2026-2027. Aici, România a fost plasată în grupa a 4-a a Ligii B, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Meciurile se vor juca, între 25 septembrie și 17 noiembrie. La final, vom vedea cine va promova în Liga A și cine va pica în Liga C.

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