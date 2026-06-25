Decizia în cazul lui Messi pentru următorul meci al Argentinei, după cele 5 goluri de la Mondial

Decizia în cazul lui Messi pentru următorul meci al Argentinei, după cele 5 goluri de la Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Lionel Messi (39 de ani) este lider în clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială, după ce a înscris de cinci ori în primele două jocuri.

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Lionel MessiArgentinaIordaniaCupa Mondialalionel scaloni
Din articol

Messi are un start extraordinar la Mondialul din acest an: după tripla contra Algeriei, a reușit și o dublă împotriva Austriei, fiind singurul marcator al Argentinei de până acum. Starul de la Inter Miami a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri reușite la turneul final.

Presa argentiniană: Lionel Messi va juca și împotriva Iordaniei

Argentina este deja calificată în 16-imi de pe prima poziție a grupei J, iar duminică, de la 5:00, va înfrunta ultima clasată Iordania, care este deja eliminată. Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs.

Deși partida nu mai are vreo miză sportivă pentru Argentina, Lionel Messi va juca împotriva Iordaniei, însă rămâne de văzut dacă din postura de titular sau dacă Lionel Scaloni îl va introduce pe parcursul reprizei secunde, notează TyC Sports.

Presa argentiniană anunță că Scaloni va face mai multe schimbări în primul 11, singurii doi titulari obișnuiți care ar putea rămâne în primul 11 fiind portarul Emiliano Martinez și Lionel Messi.

În cazul în care argentinienii vor decide ca Messi să înceapă partida de pe bancă, în locul căpitanului va apărea tânărul Nico Paz (21 de ani), care a avut un sezon de excepție la Como.

La partida cu Iordania, Julian Alvarez ar urma să fie în premieră titular la Cupa Mondială din această vară. Atacantul de la Atletico Madrid este așteptat să îi ia locul lui Lautaro Martinez.

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Lionel Messi, lider în clasamentul marcatorilor de la CM 2026

5 goluri: Lionel Messi (Argentina)

4 goluri: Kylian Mbappe (Franţa), Erling Haaland (Norvegia), Vinicius Junior (Brazilia)

3 goluri: Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania), Johan Manzambi (Elveţia), Matheus Cunha (Brazilia), Ismael Saibari (Maroc)

2 goluri: Folarin Balogun (SUA), Kai Havertz (Germania), Yasin Ayari (Suedia), Elijah Just (Noua Zeelandă), Harry Kane (Anglia), Cyle Larin (Canada), Brian Brobbey (Olanda), Cody Gapo (Olanda), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia), Mikel Oyarzabal (Spania), Maximiliano Araujo (Uruguay), Ismaila Sarr (Senegal), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Daniel Munoz (Columbia), Ruben Vargas (Elveţia), Ermin Mahmic (Bosnia-Herţegovina), Julian Quinones (Mexic)

1 gol: Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Amad Diallo (Cote d'Ivoire), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia), Emam Ashour (Egipt), Abdulelah Alamri (Arabia Saudită), Ramin Rezaeian (Iran), Mohammad Mohebbi (Iran), Bradley Barcola (Franţa), Ibrahim Mbaye (Senegal), Aymen Hussein (Irak), Leo Ostigard (Norvegia), Romano Schmid (Austria), Marko Arnautovic (Austria), Ali Olwan (Iordania), Jude Bellingham (Anglia), Marcus Rashford (Anglia), Martin Baturina (Croaţia), Petar Musa (Croaţia), Caleb Yirenkyi (Ghana), Joao Neves (Portugalia), Yoane Wissa (RD Congo), Luis Diaz (Columbia), Jaminton Campaz (Columbia), Abosbek Faizulaev (Uzbekistan), Michal Sadilek (Cehia), Teboho Mokoena (Africa de Sud), Granit Xhaka (Elveţia), Nathan-Dylan Saliba (Canada), Luis Romo (Mexic), Alexander Freeman (SUA), Matias Galarza (Paraguay), Franck Kessie (Cote d'Ivoire), Junya Ito (Japonia), Lamine Yamal (Spania), Agustin Canobbio (Uruguay), Kevin Pina (Capul Verde), Helio Varela (Capul Verde), Finn Surman (Noua Zeelandă), Mostafa Zico (Egipt), Mohamed Salah (Egipt), Trezeguet (Egipt), Ousmane Dembele (Franţa), Marcus Holmgren Pedersen (Suedia), Nizar Alrashdan (Iordania), Nadhir Benbouali (Algeria), Amine Gouiri (Algeria), Ante Budimir (Croaţia), Nuno Mendes (Portugalia), Rafael Leao (Portugalia), Promise David (Canada), Kerim Alajbegovic (Bosnia-Herţegovina), Hasan Alhaydos (Qatar), Achraf Hakimi (Maroc), Soufiane Rahimi (Maroc), Gessime Yassine (Maroc), Wilson Isidor (Haiti), Thapelo Maseko (Africa de Sud), Mateo Chavez (Mexic), Alvaro Fidalgo (Mexic).

Autogoluri: Miro Muheim (Elveţia, pentru Qatar), Damian Bobadilla (Paraguay, pentru SUA), Mohamed Hany (Egipt, pentru Belgia), Aymen Hussein (Irak, pentru Norvegia), Yazan Alarab (Iordania, pentru Austria), Mohamed Manai (Qatar, pentru Canada), Cameron Burgess (Australia, pentru SUA), Hassan Altambakti (Arabia Saudită, pentru Spania), Abduvohid Nematov (Uzbekistan pentru Portugalia), Mahmoud Abunada (Qatar, pentru Bosnia-Herţegovina), Yassine Bounou (Maroc, pentru Haiti).

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