Decizia în cazul lui Messi pentru următorul meci al Argentinei, după cele 5 goluri de la Mondial

Messi are un start extraordinar la Mondialul din acest an: după tripla contra Algeriei, a reușit și o dublă împotriva Austriei, fiind singurul marcator al Argentinei de până acum. Starul de la Inter Miami a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri reușite la turneul final.

Presa argentiniană: Lionel Messi va juca și împotriva Iordaniei

Argentina este deja calificată în 16-imi de pe prima poziție a grupei J, iar duminică, de la 5:00, va înfrunta ultima clasată Iordania, care este deja eliminată. Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs.

Deși partida nu mai are vreo miză sportivă pentru Argentina, Lionel Messi va juca împotriva Iordaniei, însă rămâne de văzut dacă din postura de titular sau dacă Lionel Scaloni îl va introduce pe parcursul reprizei secunde, notează TyC Sports.

Presa argentiniană anunță că Scaloni va face mai multe schimbări în primul 11, singurii doi titulari obișnuiți care ar putea rămâne în primul 11 fiind portarul Emiliano Martinez și Lionel Messi.

În cazul în care argentinienii vor decide ca Messi să înceapă partida de pe bancă, în locul căpitanului va apărea tânărul Nico Paz (21 de ani), care a avut un sezon de excepție la Como.

La partida cu Iordania, Julian Alvarez ar urma să fie în premieră titular la Cupa Mondială din această vară. Atacantul de la Atletico Madrid este așteptat să îi ia locul lui Lautaro Martinez.