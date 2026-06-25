Pentru un loc în optimile CM 2026, Africa de Sud se va lupta cu Canada - meciul este prima ”șaisprezecime” cunoscută de la turneul final.

Selecţionerul Africii de Sud, Hugo Broos , şi-a lăudat echipa pentru performanţa sa tactică, după ce a învins la limită Coreea de Sud (scor 1-0), asigurându-şi calificarea în premieră în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, scrie Reuters.

"Cred că am făcut un meci foarte bun din punct de vedere tactic. A fost foarte bun; toată lumea şi-a făcut treaba. Sunt foarte mândru de performanţa echipei mele", a spus Broos la finalul partidei de la Monterrey.

"A fost un moment emoţionant. Am venit aici, în Mexic, şi am vrut să supravieţuim fazei grupelor, iar acesta a fost pentru mine un moment cu adevărat emoţionant, nu doar pentru că am câştigat meciul, ci şi pentru mine, pentru că, aşa cum am mai spus în trecut, probabil va fi unul dintre ultimele mele meciuri din cariera mea", a adăugat antrenorul belgian, în vârstă de 74 de ani.

Hugo Broos: ”O echipă care a crezut în ea însăşi”

"Când sud-coreenii au avut mingea, am încercat să acoperim toate spaţiile şi cred că am reuşit. Dar când am avut noi mingea, a fost periculos pentru ei, pentru că am folosit spaţiile pe care ni le-au oferit. Am avut acţiuni rapide şi avem jucători capabili să se demarce", a mai spus el.

"Astăzi aţi văzut o echipă care a crezut în ea însăşi. Duminică veţi vedea din nou o echipă care crede în ea însăşi şi care se va lupta timp de 90 de minute şi chiar mai mult, dacă va fi nevoie, iar apoi vom vedea. Dar să sperăm că vom obţine un rezultat bun", a conchis Hugo Broos, conform Agerpres.

Africa de Sud s-a clasat pe locul secund în Grupa A, după selecţionata Mexicului, urmând să înfrunte duminică, la Los Angeles, naţionala Canadei, ocupanta locului secund în Grupa B.