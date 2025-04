Moldovenii s-au deplasat sâmbătă după-amiază la Arad pentru confruntarea cu UTA din a treia etapă a play-out-ului SuperLigii României. Meciul s-a desfășurat pe stadionul ”Francisc von Neuman”.



Leo Grozavu admite după eșecul de la Arad: ”Am pierdut meritat!” Cum și-a descris jucătorii



Leo Grozavu a mărturisit că elevii săi au făcut o partidă modestă spre slabă și că mulți au evoluat sub randamentul obișnuit. Antrenorul botoșănenilor a mai vorbit și despre accidentarea lui Zoran Mitrov, care a ieșit de pe teren înainte de finalul primei părți (minutul 43).



”Eu nu am multe de declarat, am făcut o partidă modestă spre slabă, am pierdut meritat, dar câştigăm împreună şi pierdem împreună. N-am reuşit să ne depăşim condiţia de echipă care se va lupta până în ultima clipă pentru salvare. Pierzi un meci şi eşti în zona nisipurilor mişcătoare. Mulţi jucători au fost sub randamentul obişnuit.



Singura supărare e accidentarea lui Mitrov şi mi s-a spus că a luat mingea, dar i s-a luat genunchiul la intrare din spate. Domnul arbitru nu a dat nici fault, iar jucătorul s-a accidentat, nu ştim cât va fi indisponibil.



Sunt zile în care indiferent de ce faci, ce spui... Nici jucătorii veniţi de pe margine n-au reuşit să aducă ceva. Nu a fost ziua noastră. I-am consolat pe toţi, dar nu pot fi supărat. Azi n-am meritat.



Da, nu avem licenţă UEFA pentru baraj, dar să rămânem stabili, cu picioarele pe pământ. În Europa trebuie să faci altceva, să nu ne agităm. Nu suntem pregătiţi pentru Europa”, a spus Leo Grozavu.



