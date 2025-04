Unicul gol al partidei a fost marcat de Samuel Teles (29), cu un şut din voleu de la 14 metri, după centrarea lui Erik Bicfalvi.

FC Botoşani a jucat din minutul 10 în inferioritate, după eliminarea lui Aldair, pentru o intrare dură la Teles. Iniţial, africanul a primit cartonaş galben, dar la sesizarea arbitrajului video, Rareş George Vidican a revenit asupra deciziei şi a arătat cartonaşul roşu.

Gazdele au marcat în minutul 67 prin Charles Petro, în urma unui corner, dar reuşita a fost anulată pentru offsaid, în urma consultării reluărilor video.

Oţelul Galați a ajuns la trei victorii consecutive, iar FC Botoşani a pierdut al doilea meci la rând.

Ce a declarat Laszlo Balint după FC Botoșani - Oțelul Galați 0-1

Antrenorul gălățenilor a vorbit despre seria de succes a echipei sale, dar și despre faptul că urmează o perioadă complicată, cu meciuri dificile.

"O victorie extrem de importantă în economia unui clasament extrem de strâns. Am știut la ce să ne așteptăm în fața uneia dintre cele mai bune echipe din play-out, mai ales pe terenul lor. Am avut un plan tactic bine pus la punct, pentru că știam că acolo se dezvoltă foarte bine.

I-am forțat să joace cu mingi lungi, am blocat construcția între linii. Dar, una peste alta, vreau să remarc efortul și disciplina. Absolut toți jucătorii s-au înhămat la efort, un spirit extraordinar pentru acest meci. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar sunt 3 puncte vitale pentru acest play-out și pentru ceea ce înseamnă acest final de campionat.

Băieții au înțeles că este nevoie de disponibilitate, că trebuie să lase ultimul strop de energie pe teren. Se antrenează foarte bine, iar încrederea mea vine din munca lor. Chiar dacă FC Botoșani, cu un om în minus, a încercat să revină, noi am marcat când trebuia să marcăm.

Una peste alta, remarc echipa pentru efort și pentru faptul că a știut ce are de făcut în acest moment. Este un clasament extrem de strâns. Faptul că am reușit să legăm 3 victorii fără gol primit demonstrează că suntem un grup eficient și pragmatic.

Asta contează: să fii eficient pe ambele faze ale jocului — să marchezi când ai posibilitatea și să ai siguranță în defensivă. Chiar dacă Botoșaniul a avut presiune, iar noi am jucat cu un om în plus, am reușit să gestionăm foarte bine situația și să câștigăm.

Urmează un meci important, mai ales prin prisma rezultatului obținut de Slobozia în această etapă. Noi avem o zi în minus de recuperare, iar consumul energetic de azi a fost mare. Va fi o provocare pentru staff-ul tehnic și medical să recupereze jucătorii. Avem o deplasare grea la Galați și trebuie să tratăm acest meci cu aceeași determinare", a declarat Laszlo Balint, la Prima Sport.