După mai multe sezoane bune în poarta lui FCSB, inclusiv în competițiile europene, Târnovanu ar putea face pasul în străinătate. Recent, Gigi Becali anunța că ar fi dispus să cedeze pe goalkeeper pentru 5 milioane de euro.



Ioan Becali anunță: 4 echipe îl vor pe Ștefan Târnovanu

Ioan Becali, care anunță că firma sa de impresariat a prelungit contractul de reprezentare cu Târnovanu, dezvăluie că a purtat deja anumite discuții cu patru cluburi din străinătate: Galatasaray (Turcia, locul 1), Napoli (Italia, locul 2), Udinese (Italia, locul 11) și Al Shabab (Arabia Saudită, locul 6).



"Cu Târnovanu am semnat de curând prelungirea unui contract de reprezentare. Așteptăm, e tânăr, are tot timpul. A înțeles despre ce e vorba.



Normal, când te gândești la mercato, toți jucătorii se gândesc dacă e momentul lor. Depinde și de momentele prielnice.



Am vorbit și cu Galatasaray, am vorbit și cu Napoli, am vorbit cu Udine, am vorbit și cu Al Shabab. Sunt echipe care trebuie să termine campionatul, să vedem despre ce e vorba", a spus Ioan Becali, la Fanatik.

Aflat din 2020 la FCSB, după ce a fost cumpărat de la Poli Iași pentru 350.000 de euro, Târnovanu are contract până în 2028 și o clauză de reziliere în valoare de 10 milioane de euro. Totuși, Gigi Becali a recunoscut că ar dispus să îl cedeze pe portar pentru jumătate din această sumă.



În acest sezon, Târnovanu a strâns nu mai puțin de 54 de meciuri între buturile lui FCSB, iar în 22 dintre ele și-a păstrat poarta intactă.