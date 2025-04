Titular în poarta FCSB-ului în ultimele sezoane, goalkeeper-ul ar putea face pasul în străinătate, iar Gigi Becali vrea să obțină o sumă consistentă de bani de pe urma sa.



Impresarul Giovanni Becali spune că are o înțelegere cu vărul său potrivit căreia Târnovanu va pleca de la campioana României doar pentru suma de cinci milioane de euro.



Ștefan Târnovanu ar putea pleca de la FCSB



”Am luat masa cu el și cu colaboratorii de la Becali Sport. Am vorbit mai multe cu el, în vara asta se poate întâmpla ceva. Depinde și de el, sunt mulți antrenori care caută portari ca el, dar să aibă și jocul de picior bun. Joacă și cu fundașii laterali, nu numai degajări, asta vor antrenorii acum.



E un băiat extraordinar, știe ce vrea, are un salariu bun la FCSB, o iubită cu care se va însura, din Iași de la el, sper să aibă o carieră frumoasă. I-am zis să nu se grăbească. Dacă mergea la Napoli, ce făcea? Meret a semnat prelungirea. Doar își umplea buzunarele cu bani. Avem o convenție de cinci milioane de euro. Eu am vorbit cu Gigi o chestie, a rămas așa”, a spus Giovanni Becali, la Digi Sport.



Până acum, Târnovanu a apărat poarta FCSB-ului în 53 de meciuri în acest sezon. 22 dintre acestea s-au încheiat fără gol primit.



Ștefan Târnovanu, anunț despre plecarea de la FCSB: „A venit momentul!”



Recent, FCSB a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro pentru transferul portarului, Gigi Becali solicitând 5 milioane în schimbul său. Târnovanu a confirmat însă că speculațiile nu-l afectează și că se concentrează pe finalul sezonului.



„Nu mă bulversează toate aceste speculații, sunt un om echilibrat. Până nu văd nimic concret, până nu începe perioada de transferuri, pentru mine nu contează.



Când se va termina campionatul, atunci voi vedea ce va fi. Nu e o tragedie dacă mai stau, dar consider că a venit momentul, iar la ce an am avut, poate că sunt pregătit”, a spus Ștefan Târnovau la Digi Sport.