Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a povestit cu lacrimi în ochi momentele teribile prin care a trecut alături de fiica sa, Teodora, diagnosticată cu cancer în 2019.

Pentru MM Stoica, vestea a fost devastatoare, iar momentul în care medicii i-au spus că fiica sa avea metastaze în tot corpul a fost un adevărat șoc.



Confruntându-se cu o poveste plină de durere și incertitudine, Mihai Stoica a povestit cum a început să meargă la biserică în căutarea unui refugiu, iar în acele momente s-a simțit cu adevărat sprijinit de un preot tânăr, care l-a ghidat prin acest coșmar.



„Atunci nu eram pe cale, dar mă rugam să mă ia, dar din egoism şi din iubirea de sine, pentru că nu credeam că o să mai pot trăi cu povara asta. E foarte greu, mai ales în primele momente ale zilei. Te trezeşti dimineaţa şi un om normal se gândeşte ce are de făcut, iar eu mă trezeam cu senzaţia că totul a fost un coşmar şi după câteva momente îmi veneau toate detaliile în minte, îmi dădeam seama că va trebui să dau ochii cu ea şi... Ok, am trecut peste momentele astea, asta este, cancerul e curabil, dar după a venit...

Când întrebi medicul dacă singurul tău copil va trăi, cum duci vestea asta?



Mi-a explodat în faţă altceva. Înainte de prima terapie, când au venit analizele, un bolnav atiroidian, cu glanda tiroidă extirpată, trebuie să aibă tiroglobulina subunitară la 0.6, 0.4, ceva de genul ăsta, iar Teodora avea 315! Avea metastaze în tot corpul, plămânii erau compromişi, avea metastaze în os şi pe mine aia m-a dărâmat. Mi-a spus medicul... Am avut şansă cu nişte medici români colosali.



Când întrebi medicul dacă singurul tău copil va trăi, iar medicii dau din umeri e foarte complicat. Cum duci vestea asta? Mă plimbam cu maşina şi am luat-o pe rută ocolitoare să ajung mai târziu. Cum vii şi spui aşa ceva?



După aia... la cât de mare ghinion a putut să aibă copilul ăsta Dumnezeu a făcut o minune. Au fost medici care mi-au spus <<N-am văzut aşa ceva niciodată>>. A făcut două terapii, dar nu le venea să creadă, peste tot în lume am trimis. Am spus că niciodată nu mă voi mai abate de pe calea asta şi să cer. Din 168 de ore dintr-o săptămână două ore să le dai lui Dumnezeu", a mărturisit Stoica, la Orange Sport.



În lacrimi, MM Stoica a povestit drama fiicei sale



După câteva terapii, Teodora a început să arate semne de recuperare, iar medicii, uimiti, nu credeau că o astfel de îmbunătățire era posibilă.



În ciuda momentelor de disperare, Teodora a reușit să înfrunte boala, iar acum se află într-o perioadă de recuperare completă, dedicându-se sportului și ajutându-i pe alții care au trecut prin experiențe similare.



Această experiență l-a schimbat profund pe Mihai Stoica, care, după ce fiica sa s-a vindecat, a învățat să aprecieze viața și fiecare clipă trăită alături de ea.



"De când s-a vindecat şi a început o nouă viaţă, o viaţă dedicată sportului, a îndrumat mulţi oameni care au avut probleme... Mă bucur de fiecare clipă pe care o trăiesc. Sunt fericit, sunt atât de fericit cum nu-ţi poţi imagina. Fotbalul a trecut pe locul al doilea, mă consum în timpul meciului, dar ce poate fi mai frumos decât să joci cu titlul pe masă, mai sunt câteva secvenţe şi câştigi campionatul, iar lângă tine e copil tău?!



Eu sunt convins că s-a îmbolnăvit din cauza faptului că am fost arestat, deşi i-am explicat că acolo mă descurc, că nu am niciun fel de problemă", a mai spus managerul general al campioanei en-titre.