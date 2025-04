CFR Cluj a închis etapa a patra cu 1-1 pe teren propriu cu Rapid, astfel că rămâne pe locul doi, la două puncte distanță de FCSB, înainte de meciul direct, programat duminică, pe Arena Națională.

Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu CFR Cluj

Patronul de la FCSB a dezvăluit că Andrei Gheorghiță se va reface pentru confruntarea de pe Arena Națională, iar Daniel Bîrligea, pentru care nu va plăti clauza pentru drept de joc, va fi înlocuit de David Miculescu.

"Dacă e bine, Gheorghiță o să fie titular și Miculescu vârf. Ai văzut, bă? Îi zic și echipa lui Dan Petrescu! Am zis-o, gata, ce să mai! I-am dat și echipa, na!

În poartă Târnovanu, în stânga Radunovic, dreapta Crețu, centrali Mihai Popescu cu Ngezana – Chiricheș, Șut, Tănase, Cisotti, Gheorghiță – Miculescu.

El are curaj să mi-o zică mie? Băi, întreabă-l, are curaj să mi-o zică? Îi e frică, sunt prea specialist și îl paradesc. Șumudică sau cineva care curaj să îi zică echipa lui Gigi Becali? Petrescu are curaj să o dea?", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Clasament etapa a patra din play-off:



1. FCSB - 36 de puncte

2. CFR Cluj - 34 de puncte

3. Universitatea Craiova - 33 de puncte

4. Dinamo - 29 de puncte

5. U Cluj - 29 de puncte

6. Rapid - 28 de puncte



Program etapa a cincea din play-off: