Ștefan Târnovanu a vorbit deschis despre o posibilă plecare de la FCSB în perioada de mercato din această vară.

Goalkeeperul de 24 de ani a recunoscut că simte că a venit momentul pentru un pas înainte în carieră, dar nu va forța o plecare.



Ștefan Târnovanu, anunț despre plecarea de la FCSB: „A venit momentul!”



Recent, FCSB a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro pentru transferul portarului, Gigi Becali solicitând 5 milioane în schimbul său. Târnovanu a confirmat însă că speculațiile nu-l afectează și că se concentrează pe finalul sezonului.



„Nu mă bulversează toate aceste speculații, sunt un om echilibrat. Până nu văd nimic concret, până nu începe perioada de transferuri, pentru mine nu contează.



Când se va termina campionatul, atunci voi vedea ce va fi. Nu e o tragedie dacă mai stau, dar consider că a venit momentul, iar la ce an am avut, poate că sunt pregătit”, a spus Ștefan Târnovau la Digi Sport.



În actualul sezon, Ștefan Târnovanu a bifat 53 de meciuri în toate competițiile pentru FCSB, a încasat 48 de goluri și a închis poarta de 22 de ori. Evoluțiile din Europa League și preliminariile Champions League i-au adus oferte, iar în prezent este cotat la 4,5 milioane de euro de Transfermarkt.