Patronul roș-albaștrilor a oferit un răspuns ironic și tăios. Milionarul din fruntea FCSB susține că echipa sa este, de fapt, arbitrată corect în sfârșit, lucru care deranjează.



Gigi Becali i-a dat replica lui Sorin Cârțu



„Eu nu mai dau răspuns. Am dat răspunsul pe iarbă. Am cunoscut eu arbitrii străini când am paradit în Europa League? Oricum, e o penibilitate discuția asta. Eu habar n-am despre ce vorbiți. Nu știu nimic de Costreie. Am avut atâtea împotriva noastră, și 11 metri, dar nu mai vreau să comentez. Aveți acolo specialiști. Nu mai aveți încredere nici în ăla? Am văzut ce a spus Marius Avram. A spus că ar fi procedat la fel ca Kovacs. Ce să spun despre arbitraj? FCSB trebuie să fie furată ca să nu se supere lumea? Eu consider că e prea corect acum. Ei s-au obișnuit cu FCSB furată. Acum, când e arbitrată corect, lor nu le convine”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.



Între timp, potrivit sursei citate, Sorin Cârțu ar urma să fie reclamat de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) la Comisia de Disciplină.

Cârțu a spus că arbitrii decid cine câștigă campionatul și a făcut referire directă la Marian Barbu, pe care îl consideră „simpatizant FCSB”.

Cârțu, exploziv: „Numai combinații! Arbitrii fac ierarhia campionatului românesc“

Sorin Cârțu (69 de ani) are cel mai controversat discurs din ultimele zile din fotbalul românesc. „Încălzirea“ și-a făcut-o aici, vorbind despre un complot împotriva Universității Craiova.

Primele declarații date de „Sorinaccio“ au fost însă unele timide, în comparație cu ce a putut să zică acum, în dialog cu iamsport.ro! Pentru că aici, președintele de onoare al Universității Craiova a lăsat diplomația la o parte și s-a dezlățuit, pur și simplu, venind cu acuze grele despre jocurile de culise din campionatul românesc.

„Băi, oameni, hai să vă spun ceva: voi aţi văzut sau aţi ascultat la Digi (n.r. - cearta dintre Balaj şi Avram)? Vouă v-a dat aşa mahala mai mare ca acolo? În timp, toate se dovedesc, toate combinaţiile... Ziceţi că e Cârţu nebun, că ia uite ce vine şi acuză, nu e bine crescut, cutare... Nu, bă, te duce la disperare! Pentru că lucrurile astea se întâmplă de mult timp. Sunt între ei înţeleşi. Au prietenie între ei: <<Sprijină tu, sprijină ăla>>, e o reţea între ei“, și-a început Cârțu tirada, cu trimitere la aranjamentele făcute de „cavalerii fluierului“.

„E ca pe vremea lui Jean Pădureanu“

Mai departe, oficialul Craiovei și-a dezvoltat acuzele, spunând că în campionatul românesc, inclusiv acum, ierarhiile sunt făcute de jocurile de culise. El a făcut o comparație cu perioada de la finalul anilor ’90 – începutul anilor 2000, când „Cooperativa“ era renumită în primul nostru eșalon.

La vremea respectivă, oameni precum regretatul Jean Pădureanu, conducătorul Gloriei Bistrița, erau implicați în tot felul de aranjamente despre care s-au aflat mai multe lucruri peste ani.

„Sunt multe combinaţii care se fac, eu spun de ani de zile că e ierarhizat de arbitri campionatul românesc. Organizarea meciului în România încă e de bază, cum era şi pe vremea lui Jean Pădureanu. M-am exprimat foarte bine: una e organizarea jocului şi una e organizarea meciului. Organizarea jocului intră la antrenor, la conducerea tehnică, la jucători. Organizarea meciului intră în altă parte. De organizarea meciului şi acum se fac... Eu fac nişte acuzaţii sau comentarii care poate nu se dovedesc imediat, dar peste 7-8 ani, iar vin nişte arbitri care se ceartă între ei şi ne spun nouă...“, a adăugat Cârțu.



FCSB, lider în play-off



Revenind pe gazon, FCSB este lider în play-off-ul Superligii cu 35 puncte. În coasta roș-albaștrilor se află CFR Cluj cu 33 puncte, urmată imediat de CSU Craiova cu 32.



Ultimele trei locuri sunt ocupate de "U" Cluj (29), Rapid București (27) și Dinamo București (26).



Pentru formația patronată de Gigi Becali urmează un 'derby' cu CFR Cluj. Cele două formații se vor întâlni duminică, 20 aprilie, nu mai devreme de ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro!