Fostul arbitru Marius Avram a susținut că penalty-ul primit de FCSB, după un fault al lui Simion asupra lui Bîrligea, a fost acordat în mod corect de către Szabolcs Kovacs.

Scandal în direct între Cristi Balaj și Marius Avram

Inițial, centralul a lăsat jocul să continue, însă, după ce a fost chemat la monitorul VAR de către Sorin Costreie, Kovacs a revenit asupra deciziei.

Analiza lui Avram l-a scos din sărite pe Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, care a scos la iveală niște probleme mai vechi pe care le avea cu fostul arbitru: ”Marius Avram e analizator, că nu pot să-i spui specialist. Dacă mă tem că mă ceartă Marius Avram, înseamnă că... Doar să nu mă pornească, pentru că după mă opresc greu”.

A doua zi, Avram i-a transmis lui Cristi Balaj ”să se pornească”, lucru pe care Cristi Balaj l-a și făcut. Într-o intervenție telefonică la Digi Sport, președintele de la CFR Cluj i-a dat o replică extrem de dură specialistului în arbitraj, iar între cei doi a început scandalul.

Cristi Balaj: ”I-ar fi rușine să iasă pe stradă dacă m-aș apuca să vorbesc. E o victimă colaterală a celor întâmplate când eu eram arbitru. Dacă aș spune despre el și despre ce am pătimit, el este o victimă colaterală. Mă refer la fostul președinte al Comisiei Centrale (n.r. Vasile Avram, tatăl lui Marius Avram). Poate că ei nu au vorbit despre ce s-a întâmplat”.

Marius Avram: ”Eu am zis ce legătură are analiza mea cu tine? Eu am analizat o fază în care CFR nu era implicată și nu am pomenit numele Cristi Balaj și de acolo am fost amenințat de către tine. În ce fel te-am pornit eu?”.

Cristi Balaj: ”În acea emisiune în care am fost invitat să discut, la Digi, am discutat despre faza din meciul FCSB - CFR și am făcut o comparație cu ce s-a întâmplat la FCSB - Universitatea Cluj. Am spus că sunt dezamăgit că se folosesc termeni precum ‘sunt circumstanțe’, adică nu e o situație clară”.

Marius Avram: ”Asta am spus și eu. Exact același lucru l-am spus și eu”.

Cristi Balaj: ”Tu ai spus că a fost penalty clar și eu am spus că sunt dezamăgit profund de analiza făcută și am comparat cu ce s-a întâmplat la meciul dintre FCSB și CFR Cluj, când apărătorul a venit de la distanță, vine cu brațul și îl împinge pe atacant. Împingerea este evidentă. Am spus că dacă la această fază nu e intervenție VAR, nu trebuie să fie nici la FCSB cu Universitatea Cluj. Am spus că sunt profund dezamăgit de analiza făcută. Dacă vorbim de pornit, mă refer la ce am pățit eu când am fost arbitru și președintele Comisiei era tatăl lui. El a profitat de o anumită poziție pe care a câștigat-o în urma unui schimb făcut de președintele Comisiei. A făcut un troc la UEFA. M-au sunat membrii Comisiei de la UEFA că erau dezamăgiți de ce s-a întâmplat. Eu nu știam ce s-a întâmplat. Eu am fost retrogradat și Marius Avram a intrat în programul de talente”.

Marius Avram: ”Eu nu am fost niciodată în programul de talente. Habar nu am despre ce vorbești”.

Cristi Balaj: ”Asta a fost discuția. Ăsta a fost trocul. Că nu te-au mai băgat în programul de talente. Probabil acolo trebuiau îndeplinite anumite calități”.

Marius Avam: ”Tu vorbești despre tatăl meu, care a fost președintele Comisiei de Arbitri. Ai spus să nu te pornesc eu. Vorbești despre un președinte al Comisiei și mă pomenești pe mine?”.

Cristi Balaj: ”Mai este ceva. Am fost profund dezamăgit că ai mințit și colegii din brigadă au fost martori. Ai mințit când ai spus că Zoli Szekely m-a dezinformat la meciul Copenhaga - Barcelona, când trebuia să dau roșu la Valdes. Tu ai fost cel care a strigat 'Mingea, mingea, mingea'. Nici măcar n-ai avut bărbăția să recunoști”.

Marius Avram: ”Eu nu trăiesc în trecut, ca tine. Înțeleg că ai niște frustrări foarte mari. Cu bărbăție, ar trebui să îți asumi, nu să dai vina pe unul sau pe altul. Și eu sunt profund dezamăgit de analiza pe care ai făcut-o. După meciul FCSB - CFR, ai spus că arbitrul trebuia să dea penalty. La FCSB cu Universitatea Cluj, spui că nu trebuia să dai penalty, dar spui că e o fază similară. E o fractură de logică”.

Cristi Balaj: ”E o fractură de logică pentru tine. Trebuie să-l ascult pe Marius Avram cum povestește? Eu am spus că nu e penalty la FCSB cu Universitatea Cluj este pentru că e prea puțin. Fiind o fază similară, am așteptat să fie o analiză similară și la această fază”.

Marius Avram: ”Eu am spus că VAR-ul nu trebuia să intervină. Nici măcar nu ne-am contrazis. Tu ai rămas supărat pe mine că am zis să nu-mi mai dai mesaje târziu, la emisiune, ai ceva personal cu mine pentru nu știu ce am făcut acum 10 ani”.

Cristi Balaj: ”De ce nu v-a deranjat să trimiteți mesaje târziu când erați arbitru și eu eram analist? Acum v-au căzut epoleții? Am avut opinii diferite. Mi s-a părut deplasat că te-a deranjat și atunci nu am cum să fiu supărat”.

Marius Avram: ”Deci ești supărat și mă ataci pentru că ești supărat”.

Cristi Balaj: ”Eu cred că a fost o lipsă de respect cum te-ai comportat cu mine. Eu sunt același Cristi Balaj căruia îi dădeai mesaje când eram analist”.

Marius Avram: ”Așa cum și mie îmi trimit arbitrii mesaje și nu mă deranjează”.

Cristi Balaj: ”A, deci îți trimit mesaje. Are sens acum”.

Marius Avram: ”Eu îți spun să nu te oprești, Cristi, arată-ți adevărata față, jignește, amenință, arată cum ești cu adevărat”.

Cristi Balaj: ”Adevărata față mi-am arătat-o și când te-am luat în brigadă”.

Marius Avram: ”Și cum nu a mai fost tata președinte la Comisie, m-ai sunat că nu mai sunt în brigadă. Eu am avut un singur tată, tu ai avut mai mulți tați. S-ar putea să mă apuc eu și să nu mă mai opresc, să spun tot. Cum puneai membrii din familia ta să-l sune pe președintele CCA pentru a-l linguși la telefon. Și eu pot să spun lucruri despre tine”.

Cristi Balaj: ”Eu n-am avut tatăl implicat în fotbal. Vezi că mă confuzi”.