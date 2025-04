Raul Rusescu, fostul atacant al FCSB-ului, a dezvăluit că a fost contactat de Adi Popa pentru un posibil transfer la CSA Steaua, însă a refuzat din start ideea. Discuția a avut loc în 2022, pe vremea când Rusescu se despărțise de Lamezia Terme, iar „Motoreta” încerca să-l convingă să vină în Ghencea.



Fostul star de la FCSB a refuzat oferta de la CSA Steaua: „N-au ei bani să mă ia pe mine!”



Fostul golgheter al campionatului a glumit pe seama momentului și a explicat că nu se putea pune problema să ajungă la un club fără drept de promovare.



„A fost un telefon al lui Adi Popa către mine la acel moment. Sper că nu mă înșel, dar parcă i-am răspuns că n-au ei bani să mă ia pe mine. A fost o mică glumă, bineînțeles. N-avea cum să se întâmple, nu se punea problema să mă duc acolo”, a spus Raul Rusescu la GSP.



„Eu nu mă duc la o echipă fără drept de promovare. Chiar dacă eram pe final de carieră, voiam să lupt pentru ceva. Discuția cu Adi a fost scurtă. Nu mă va convinge că acel club e Steaua”, a continuat "Raul de Ghencea".



Raul Rusescu: ”Nu aveam ce să vorbesc cu Dică”



Cu Dică antrenor, Raul Rusescu nu a primit foarte multe minute la FCSB, iar acesta s-a arătat deranjat de faptul că antrenorul nu recunoștea, în vestiar, influența lui Gigi Becali asupra deciziilor sale.



Rusescu a revenit de la Osmanlispor în 2018, dar nu a mai avut cifrele cu care i-a obișnuit pe suporterii FCSB-ului. A prins 24 de meciuri, majoritatea din postura de rezervă, reușind să marcheze de cinci ori și să ofere alte cinci pase decisive, în toate competițiile.



„Nicolae Dică a fost unul dintre fotbaliștii pentru care mă uitam la meciuri, voiam să învăț lucruri de la el. Dar e o mare diferență între jucător și antrenor...



În principiu, n-am avut niciun conflict cu Nicolae Dică, doar că mă nemulțumea că nu jucam, iar lucrurile n-aveau cum să fie în regulă. Pe lângă asta, știam exact cum funcționau lucrurile la club. Normal că mă deranja când venea și spunea că face totul și că e numărul 1, deși știam că nu e așa.



Dică a spus clar și răspicat că el controlează totul în vestiar, ceea ce nu se întâmpla. Normal că m-a deranjat discursul ăsta. Aici vorbesc strict despre mine și despre relația mea cu el. Bine, Nicolae Dică nici nu avea cum să-și asume adevăratul rol pe care îl avea în cadrul echipei.



Era greu să avem o relație jucător-antrenor OK. Nu aveam ce să vorbim... Într-adevăr, nici jocul meu nu era extraordinar, nu puteam să zic că rupeam norii, nici nu prea jucam. Toate s-au adunat și am ajuns în momentul în care am simțit foarte clar că locul meu nu e acolo. Am plecat când mai aveam un an de contract”, a spus Rusescu, potrivit GSP.ro.



Raul Rusescu a fost ”omul-cheie” pentru titlul câștigat de FCSB în sezonul 2012-2013, când a fost golgheterul campionatului cu 21 de reușite.