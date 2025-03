Euforic! Mihai Rotaru: "De mici ținem cu Dinamo!" Explicația dată de patronul Universității Craiova

Euforic după victoria din Giulești, Mihai Rotaru a făcut mai multe afirmații interesante la finalul jocului din etapa a doua. Patronul oltenilor a vorbit despre Mirel Rădoi, despre obiective, dar și despre următoarele meciuri ale rundei a doua din play-off-ul Superligii României.

Mihai Rotaru și-a făcut calculele. Ține cu Dinamo în etapa a doua

Azi, FCSB joacă împotriva lui Dinamo, iar luni CFR Cluj o întâlnește pe Cluj Arena pe U, formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.



De ce spune Mihai Rotaru că ține cu Dinamo înaintea celor două jocuri. Cum succesul din Giulești a urcat-o pe Craiova în fruntea clasamentului, Rotaru trage speranțe că rivalele la titlu, FCSB și CFR Cluj, vor face pași greșiți în această etapă.



„De mici ținem cu Dinamo, ținem cu familia Dinamo. Avem două reprezentante ale familiei Dinamo, adică U Cluj și Dinamo București. Noi în fiecare an am fost acolo sus, e adevărat că nu am reușit să punem mâna pe trofeu, dar sperăm să reușim să o facem anul acesta”, a spus Mihai Rotaru conform Digisport.

Rapid - Universitatea Craiova 1-2 | 4.386 de copii în tribunele Stadionului Giulești



Meciul s-a disputat cu porţile închise, însă, conform regulamentului, în tribune au avut acces copiii cu vârste sub 14 ani. Articolul 27 din Regulament Disciplinar al FRF prevede ca regulă de acces un adult (bărbat sau femeie) la minimum 7 şi maximum 10 copii. Astfel, numărul spectatorilor anunţat de organizatori a fost de 4.386. La 12 martie, Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a sancţionat clubul FC Rapid Bucureşti cu disputarea unui meci fără spectatori, din cauza incidentelor produse de suporteri la meciul cu FCSB prin introducerea, aprinderea de materiale explozive pe stadion.



Universitatea, care a câştigat ambele meciuri din play-off, a urcat provizoriu pe primul loc cu acest succes. Rapid nu are nicio victorie în ultimele patru etape (două egaluri, două eşecuri). Universitatea nu a învins-o pe Rapid în sezonul regulat, 1-1 în Bănie şi 1-0 pentru Rapid.