Dinamo și FCSB se întâlnesc duminică pe Arena Națională, de la ora 20:30, în ”Eternul derby” al fotbalului românesc care se dispută în cadrul etapei a doua din play-off-ul Superligii.

25.000 de bilete vândute de Dinamo cu o zi înaintea derby-ului cu FCSB



Sâmbătă, Dinamo a anunțat câte bilete a vândut cu o zi înainte de derby-ul cu FCSB: au fost deja achiziționate peste 25.000 de bilete, iar organizatorii se așteaptă ca asistența să depășească 30.000 de spectatori la ora jocului.

„Nimic nu se compară cu iubirea dinamoviștilor pentru echipă. Am arătat asta și o arătăm mereu.

Suntem deja un număr impresionant de suporteri care ne-am asigurat locul pe stadion, hai și tu, dacă încă mai aveai dubii”, a transmis Dinamo, pe rețelele de socializare.

Zeljko Kopic despre Kennedy Boateng: ”Are probleme”



Zeljko Kopic, antrenorul croat al lui Dinamo, a prefațat partida și a spus ce se întâmplă cu Kennedy Boateng, fundașul central titular al ”câinilor”, întors accidentat de la echipa națională din Togo.

Fără să dea prea multe detalii legate de starea sa, Kopic a spus că va lua o decizie în ceea ce-l privește pe Boateng chiar în ziua meciului.

„Este important că echipa mea este într-o formă bună, am lucrat bine în aceste zile, doar Boateng are probleme, vom vedea mâine înainte de joc cum va fi. Toți jucătorii sunt OK și mă aștept să jucăm bine.

Știm deja totul, că au calitate, că au avut un sezon european bun. Acum sunt concentrați asupra meciurilor din play-off. Vom vedea ce echipă vom alinia, dar ei au multă calitate, nu contează cine va fi la ei”, a spus Kopic, la conferința de presă.

În locul său, Kopic ar putea să mizeze ori pe Andrei Mărginean (23 de ani), folosit de câteva ori ”la nevoie” pe postul de fundaș central, ori pe experimentatul Răzvan Patriche (38 de ani).

Boateng a evoluat în 27 de partide pentru cei de la Dinamo în acest sezon, reușind să marcheze de două ori.

Zeljko Kopic despre marele derby



Kopic a declarat sâmbătă, în conferinţa de presă, că în opinia sa nu va fi o surpriză dacă formaţia pe care o conduce va câştiga derby-ul cu FCSB din etapa a 2-a a play-off-ului Superligii.

"Cel mai important este că echipa se află într-o formă bună, am lucrat bine în ultimele săptămâni aşa că mă aştept la un joc bun cu FCSB.

Despre FCSB ştim deja totul, este o echipă cu multă calitate, a avut un parcurs bun în Europa, iar acum se concentrează doar pe campionat. Aşa că va fi un meci greu, un derby, dar mă aştept la un rezultat pozitiv pentru noi.

Trebuie să fim mai buni decât la ultimul meci contra lor şi să încercăm să câştigăm. Asta este ambiţia noastră şi vom lupta pentru asta.

Nu cred că va fi o surpriză dacă Dinamo câştigă în derby, pentru că eu consider că jucăm bine, suntem în play-off şi ne bucurăm că avem parte de aceste meciuri", a menţionat tehnicianul.

"Vom vedea ce echipă aliniază (n.r. - FCSB), având în vedere absenţele, însă chiar şi aşa, ei au mulţi jucători de calitate în lot.

Nu contează cine e pe teren la adversari, noi trebuie să dăm maximum şi să ne forţăm limitele pentru a obţine cele trei puncte. Sigur că ne cunoaştem foarte bine unii pe alţii, probabil că ei vor încerca să ne surprindă, la fel şi noi.

Schimbările nu vor fi mari la noi, dar le vom face pentru a fi mai buni şi a obţine rezultatul dorit", a adăugat Kopic.

Antrenorul croat este convins că suporterii dinamovişti îi vor ajuta pe jucători să obţină un rezultat pozitiv duminică seara.

"Fanii sunt sigur că vor fi lângă noi ca şi până acum. Am mai spus-o, fără ei ar fi fost imposibil să realizăm ceea ce am realizat până acum. Împreună cu suporterii sunt sigur că putem obţine lucruri şi mai mari", a mai precizat Zeljko Kopic.

Ce a declarat proaspătul ”tricolor” Dennis Politic



Fotbalistul dinamovist Dennis Politic a declarat sâmbătă, la conferinţa de presă, că formaţia sa, Dinamo Bucureşti, nu a reuşit să câştige ultimele întâlniri cu FCSB şi în consecinţă trebuie să recunoască faptul că gruparea rivală este favorită şi în meciul direct de duminică seara.

"Acum suntem toţi concentraţi pe meciul cu FCSB. Venim după înfrângerea de la Cluj şi încercăm să obţinem victoria.

Nu putem să spunem că noi suntem favoriţi pentru că au ei absenţe. Până la urmă FCSB este mai bine clasată, chiar dacă vom juca acasă şi vom avea fanii de partea noastră.

În ultimele meciuri nu am reuşit să câştigăm contra lor şi trebuie să recunoaştem că ei rămân favoriţi. Noi încercăm să obţinem victoria asta pe care o căutăm de mult timp. Pentru asta trebuie să eliminăm greşelile copilăreşti pe care le-am făcut. Apoi, trebuie să fim motivaţi pentru că avem calitate. Îi aşteptăm pe suporteri în număr cât mai mare, sperăm să plece acasă fericiţi", a afirmat atacantul de bandă.

Politic, care a debutat la echipa naţională în meciul cu San Marino din preliminariile CM 2026 (5-1), a menţionat că îşi doreşte să joace mai bine pentru a fi convocat din nou de selecţionerul Mircea Lucescu

"Sunt fericit că mi-am îndeplinit un vis, pentru că de când eram mic îmi doream să joc la echipa naţională. Mă bucur că am debutat, îi mulţumesc lui nea Mircea Lucescu pentru asta.

Emoţii au fost înainte de debut, când am intrat doar eram concentrat să intru bine în meci. Am păstrat tricoul, bineînţeles, e semnat de toţi jucătorii.

Am revenit la echipă încrezător, dar, în acelaşi timp sunt motivat pentru că îmi doresc mai mult de la mine. Îmi doresc să fac un play-off foarte bun, vreau să ridic ştacheta pentru a reveni la echipa naţională", a precizat Dennis Politic.

Surpriză! Cine va arbitra Dinamo - FCSB



Meciul va fi condus de la centru de arbitrul Florin Andrei (38 de ani). Este o delegare-surpriză, având în vedere că arbitrul a condus doar zece meciuri în acest sezon!

Dacă FCSB are un palmares pozitiv cu Andrei la centru (șase victorii, două remize și nicio înfrângere), Dinamo este la polul opus. ”Roș-albii” au cinci înfrângeri, o singură victorie și un rezultat de egalitate.

Alertă la FCSB! MM a făcut anunțul chiar înaintea meciului cu Dinamo: jucătorul s-a accidentat și se va opera



Mihai Stoica, managerul general al lui FCSB, a dezvăluit că fundașul central Joyskim Dawa ar putea rata restul sezonului din cauza unei accidentări serioase suferite la echipa națională a Camerunului.

"Dawa e accidentat grav. Probabil că va trebui să se opereze, mai trebuie să mai ia o opinie, din Franța", a spus MM Stoica la Primasport.

Pe lângă Dawa, FCSB se confruntă cu mai multe probleme de lot. Daniel Bîrligea s-a recuperat și va fi apt pentru meciul cu Dinamo, în timp ce situația lui Adrian Șut rămâne incertă. Mijlocașul se află în Serbia pentru tratament și abia sâmbătă se va decide dacă poate evolua în derby.

Mihai Lixandru și Octavian Popescu nu vor fi disponibili pentru duelul de duminică seară. Deși se antrenează cu echipa, nici Alexandru Pantea nu va putea fi utilizat.

