Dinamovistul dorit de Gigi Becali la FCSB a făcut anunțul înaintea meciului direct: "Se simte special"

Ce a declarat Gigi Becali despre transferurile jucătorilor din Superligă

"Trebuie să se mândrească, mie îmi plac Mitriță și Louis Munteanu. Nu știu dacă vor să vină, eu zic. Îl mai vreau pe Politic și un fundaș central. Nu îi mai zic numele, nu mai vreau.

(n.r. Boateng?) Nu vreau să spun, să nu se interpreteze. Eu în viața mea am făcut jocuri bărbătești, nu am făcut găinării niciodată. Tactica asta o consideră mulți o găinărie. Am fost cioban, găinar nu am fost!", a dezvăluit patronul de la FCSB, la Digi Sport.