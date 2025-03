Risto Radunovic a vorbit la finalul meciului și despre situația lui Joyskim Dawa, colegul său din defensiva roș-albaștrilor.

Risto Radunovic: ”Dawa are operație zilele astea!”

Dawa s-a accidentat la genunchi la naționala Camerunului și nu va mai evolua în acest sezon. După ce Charalambous a anunțat că Dawa așteaptă și verdictul unui medic din Franța, Radunovic a dezvăluit că fotbalistul camerunez urmează să fie operat în următoarele zile.

În ceea ce îl privește, Radunovic a absentat de la meciurile din luna martie ale Muntenegrului din preliminariile pentru Cupa Mondială, tot din cauza unei accidentări, iar fundașul roș-albaștrilor a ținut să îi mulțumească public selecționerului Robert Prosinecki pentru înțelegere.

”Am rămas cu mulți jucători accidentați. Îi dedicăm această victorie lui Dawa, care are o problemă la genunchi. Eu am avut o înțelegere cu domnul selecționer și îi mulțumesc că m-a înțeles cu problema mea. N-am putut să ajut naționala, am rămas pentru tratament și am reușit să joc astăzi.

Dawa are operație zilele astea. Vrem să fim lângă el, e o perioadă care i se poate întâmpla oricărui sportiv și vrem să îi fim alături”, a spus Radunovic la zona mixtă.