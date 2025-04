Alibec a revenit la Farul în vara anului trecut, după o experiență de un sezon în Qatar, la Muaither SC. Atacantul a marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive în acest sezon, însă trupa lui Gică Hagi are rezultate modeste și luptă pentru evitarea retrogradării.

Victor Angelescu: "Să vedem dacă Alibec semnează prelungirea cu Farul sau nu. Acum nu negociem"

Recent, Marius Șumudică a dezvăluit că a vrut să îl transfere pe Denis Alibec la Rapid, în iarnă, însă s-a lovit de refuzul lui Gică Hagi: "Am vrut să îl iau pe Alibec, m-am rugat de Gică, l-am și sunat personal, am făcut tot ce mi-a stat în putință. Am vrut să îl iau pe Alibec, l-am luat pe Koljic într-un final", spunea Șumudică, în februarie.



Întrebat acum dacă Alibec mai reprezintă o țintă pentru Rapid, având în vedere că atacantul se apropie de finalul contractului, acționarul Victor Angelescu a spus pentru PRO TV: "În acest moment nu suntem în nicio discuție sau negociere nici cu Farul, nici cu Denis. O să vedem. În momentul de față nu ne gândim, dar nu se știe niciodată. O să vedem ce se va întâmpla, dacă va semna sau nu prelungirea cu Farul. O să vedem la vară dacă avem nevoie în poziția respectivă, dar nu suntem în niciun fel de negociere".

Ciprian Marica: "Sunt încrezător că vom continua cu Alibec"



De partea cealaltă, Farul este încrezătoare că îl va convinge pe Denis Alibec să semneze un nou contract. Acționarul Ciprian Marica spune că s-au purtat deja discuții preliminare în acest sezon, iar noua înțelegere ar putea fi semnată după ce trupa lui Gică Hagi va scăpa de emoțiile retrogradării.



"Există șanse ca Alibec să continue la Farul. Am avut discuții cu jucătorul, cu impresarul. Ne focusăm pe situația actuală, să salvăm acest sezon și să ne liniștim cu rămânerea în Liga 1 fără stres și fără emoții. După care, vom continua discuțiile cu Alibec, care sunt bune și promițătoare.



E foarte importantă perioadă următoare. Sperăm ca lucrurile să își revină. Avem nevoie de victorie. Mergem la Sepsi, e un meci greu, dar avem șansa noastră. După care, avem timp și avem acordul lui Denis că vom discuta despre contract.



Eu știu că Alibec are o relație specială cu Gică Hagi. Înainte de contract, strângerea de mână dintre cei doi e mai importantă decât semnarea unui acord. Din punctul ăsta de vedere, sunt încrezător că vom continua cu Alibec", a spus Ciprian Marica, pentru PRO TV.