”Îl luați la vară?” Șumudică a răspuns fără să stea pe gânduri: ”M-am rugat de Gică, l-am sunat personal!”

Marius Șumudică: ”Farul fără Alibec e ca nunta fără lăutari!”

Marius Șumudică l-a umplut de laude pe Denis Alibec după meciul de la Ovidiu, chiar dacă atacantul de 34 de ani a semnat o ratare incredibilă cu poarta goală. Șumudică a încercat să îi găsească scuze lui Alibec și nu s-a ascuns să își arate aprecierea pentru atacantul constănțenilor, pe care îl consideră ”copilul său de suflet”.

Marius Șumudică a fost întrebat la conferința de presă dacă și l-ar dori pe Denis Alibec la Rapid. Fără să stea pe gânduri, antrenorul lui Rapid a recunoscut că a încercat deja să îl convingă pe Gică Hagi să îl lase pe Alibec la gruparea giuleșteană, însă fără succes.

”A fost foarte greu, terenul era un pic înghețat la suprafață. Alibec și-a făcut bine mingea, acolo e și meritul lui Aioani, a interpretat foarte bine, i-a închis unghiul, l-a scos din cadrul porții, iar de acolo, din alergare, dacă aluneci și nu poți să pui piciorul de sprijin bine, nu poți controla mingea. Christensen a avut poarta goală, nu poți.

Alibec, pentru mine, e unul dintre cei mai buni atacanți, va rămâne copilul meu de suflet și nu îi aduc aceste laude pentru că am lucrat cu el și am trăit performanțe incredibile cu el. Îl iubesc, Farul are nevoie de Alibec. Cu tot respectul pentru ceilalți jucători, Farul fără Alibec este ca nunta fără lăutari.

(n.r. Îl luați în vară pe Denis?) Am vrut să îl iau pe Alibec, m-am rugat de Gică, l-am și sunat personal, am făcut tot ce mi-a stat în putință. Am vrut să îl iau pe Alibec, l-am luat pe Koljic într-un final. Sunt ferm convins că și Koljic va crește, va ajuta această echipă, este un jucător foarte bun și sper să redevină jucătorul care a fost la Craiova și care marca foarte multe goluri.

Koljic trebuie să ajungă și el la echipa națională, fiindcă nu e posibil să joace Dzeko la 40 de ani aproape și tu să nu îți dai viața să fii la echipa națională. Din punctul meu de vedere, este un jucător care merită. Alibec, pentru mie, are ușa deschisă oricând. Dacă vrea să doarmă la mine, doarme la mine, e copilul meu”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.