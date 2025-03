Dinamo a deschis scorul în minutul 24 prin Stipe Perica, însă FCSB a restabilit egalitatea chiar înaite de pauză grație reușitei lui David Miculescu după un corner. Golul decisiv i-a aparținut lui Baba Alhassan, care a marcat cu un șut splendid de la distanță, în minutul 85.

David Miculescu își explică gestul din fața galeriei lui Dinamo

Miculescu s-a bucurat în fața galeriei lui Dinamo și a căutat o cameră TV pentru a arăta sigla Peluzei Nord prezentă pe tricourile lui FCSB. Arbitrul Florin Andrei l-a sancționat cu cartonaș galben, considerând că Miculescu a vrut să-i provoace pe cei din Peluza Cătălin Hîldan.

La interviul de după joc, Miculescu a spus că nu a vorba de o provocare, iar fostul jucător de la UTA a ținut să puncteze sentimentul unic trăit după un gol în derby.



"Este un sentiment unic. N-am marcat deloc în derby până acum. Sunt bucuros că am reușit să marchez și că am câștigat.



Ce s-a întâmplat la gol? Am căutat camera să mă bucur în fața ei. Arbitrul a interpretat că am vrut să mă duc în fața fanilor lui Dinamo. I-am și spus la pauză că nu am vrut pentru fanii lui Dinamo, ci pentru mine, să merg la cameră. Mi-a spus să mă duc la camera cealaltă, de la mine. Era minutul 45, trebuia să bag un sprint de 90 de metri. Unde să mă mai duc?



Ne-au lipsit și nouă jucători, și lor. Tot timpul am avut probleme după meciurile naționalelor, dar sunt bucuros că am luat cele trei puncte.



Se simte presiunea. În play-off nu poți face greșeli. Toate punctele sunt foarte importante. Dacă te încurci, e greu să revii", a spus David Miculescu.

FCSB a ajuns la 32 de puncte și se află pe primul loc, la egalitate cu Universitatea Craiova. Cele două pot fi devansate de CFR Cluj în cazul în care echipa lui Dan Petrescu va câștiga derby-ul cu U Cluj (luni, ora 20:30).



De partea cealaltă, Dinamo ajunge la două înfrângeri consecutive în play-off și rămâne pe locul 5, cu 26 de puncte, la egalitate cu U Cluj.