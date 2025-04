Unul dintre aceștia este Joyskim Dawa. Stoperul camerunez ar fi ajuns pe lista a două echipe din campionate de top, așa cum a scris presa din străinătate.

Reacția englezilor după ce s-a aflat că Joyskim Dawa e dorit la Leeds

Primul club care ar fi cu ochii pe Dawa ar fi Leeds United. Al doilea este Stade de Reims, echipa din Ligue 1, care ar pregăti deja o ofertă.

Până când va apărea o ofertă concretă pentru Joyskim Dawa, jurnaliștii britanici care se ocupă de ceea ce se întâmplă în jurul lui Leeds au reacționat după ce au aflat despre interesul echipei care este deja promovată matematic în Premier League pentru fundașul din Camerun.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Joyskim Dawa, conform Transfermarkt.

Englezii nu sunt convinși că Dawa este fotbalistul de care Leeds United are nevoie în următorul sezon.

”Leeds și-a stabilit o țintă surpriză pentru acest vară – Joyskim Dawa. Fotbalistul de la FCSB joacă în România, dar a făcut parte din campania de Europa League în acest sezon. Se pare că Leeds este interesată de mult timp de transferul jucătorului de 29 de ani. Dawa ar fi disponibil pentru o sumă de doar 3 milioane de lire sterline.

Joyskim Dawa nu este tipul de jucător de care Leeds are nevoie pentru sezonul viitor. Dawa este un jucător talentat, dar în acest moment nu este ceea ce Leeds United are nevoie pentru Premier League sezonul viitor. Este nevoie de calitate în toate compartimentele. Leeds are deja fundași centrali de calitate, Joe Rodon și Pascal Struijk, iar, dacă vrea un apărător nou, acesta trebuie să aducă un plus semnificativ.

Joyskim Dawa a început să joace fotbal de top într-o ligă puternică din Europa în 2017 și a fost un titular constant la nivel de club din 2020. Ar fi mai bine ca clubul să găsească o altă țintă, chiar și la un preț mai mare”, au scris cei de la theleedspress.com.