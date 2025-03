Acționarul majoritar de la Rapid nu mai este la fel de implicat în viața echipei după ce a preluat și pachetul majoritar de acțiuni de la Genoa, astfel că acționarul minoritar Victor Angelescu este cel care decide totul la club.



Impresarul Florin Manea, care-l reprezintă și pe Radu Drăgușin, nu este încântat de alegerea făcută de Dan Șucu, mai ales că, recent, a pierdut și un proces cu Angelescu.



Florin Manea: ”Șucu a ales cam nasol”



“Am înțeles că Dan Șucu l-a desemnat pe Victor să se ocupe de Rapid. A împărțit domnul Șucu averea. Cine se ocupă de o jumate și cine de cealaltă. A ales cam nasol… el cu Genoa și Victor cu Rapid.



Nu m-am împăcat cu Victor, nu am de ce. Am pierdut procesul cu el și am să-i dau 5.000 de euro. O să îi dau. Eu vorbesc cu echipe grele de 18 ani de zile și el face numai prostii, dar el e cel care are experiență mare. Dacă ia Rapidul titlul e meritul lui, da.



Eu sunt un om corect și nu pot să țin ranchiună. Sunt ca tata. Nu poți să te cerți cu unul care e în urma ta, te cerți cu unul care e înaintea ta”, a spus Florin Manea, la Fanatik.ro.



Rapid se află pe locul 6 în play-off-ul SuperLigii României cu 24. În a doua parte a campionatului, giuleștenii au înregistrat în prima etapă un rezultat de egalitate cu FCSB, după 3-3 pe Arena Națională.



Pentru Rapid urmează meciul cu Universitatea Craiova de sâmbătă, 29 martie, de la ora 20:00, în cea de-a doua etapă a play-off-ului. Partida va fi LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.