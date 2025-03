În cadrul conferinței de presă care a avut loc la Aula Magna din cadrul Academiei de Studii Economice București, ”Regele” a vorbit și despre calitățile pe care un fotbalist ar trebui să le aibă.

Gică Hagi: ”Ianis a semănat mai mult cu nevastă-mea!”

De altfel, legendarul fotbalist a spus ce îl diferențiază de fiul său, Ianis Hagi, mijlocașul lui Rangers și al echipei naționale.

Spre deosebire de fiul său, despre care spune că a preluat mai multe caracteristici fizice din partea mamei sale, Gică Hagi spune că a fost înzestrat fizic de la ”mama natură”, astfel că Ianis Hagi este forțat să petreacă mai mult timp în sala de forță, lucru pe care actualul patron-antrenor de la Farul Constanța nu a obișnuit să îl facă pe vremea când era încă în activitate.

”Prima dată antrenăm mintea și după corpul. Mintea pentru mine înseamnă mental și tic-tac. Cât de iute ești, tranziție. Faza ofensivă, faza defensivă, acolo se face diferența. Cred cu tărie că primul lucru cu care te naști de la părinți sunt calitățile mentale.

ADN-ul părinților îți este transmis. O parte e mentală, partea a doua e fizică: forța. Ianis a semănat cu nevastă-mea și a trebuit să stea în sală mai mult decât mine, eu am stat foarte puțin. Mie mămica și tăticul mi-au dat această forță, deci a trebuit să nu lucrez mult în sala de gimnastică. Am o sală incredibilă la Academie, dar nu intru în ea prea des.

Am iubit un singur lucru prima oară: mingea. După aceea, familia, al doilea lucru. Am încercat să iubesc soția, copiii, am doi copii frumoși. Unul joacă și fotbal. O face bine. Kira juca și ea, juca fundaș.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o soție care mă înțelege, doi copii serioși, că mi-a dat profesori buni și colegi extraordinari, iar cu ei mi-am construit o carieră de care sunt mândru și pot să mă duc acasă și dorm liniștit că am dat tot ce am avut mai bun”, a spus Gică Hagi la prezentarea cărții sale.