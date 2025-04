La finalul meciului, Alexandru Chipciu spune că Universitatea Cluj joacă fără presiune în acest moment. Chiar dacă el și colegii lui au pierdut pe Arena Națională, Chipciu a declarat că performanțele lui "U" din acest sezon nu pot fi trecute cu vederea.



Ce a declarat Chipciu după FCSB - Universitatea Cluj 1-0



Chipciu spune că toate meciurile din acest play-off sunt foarte disputate, iar Universitatea Cluj va încerca să adune cât mai multe puncte până la final. Dar toate rezultatele vor reprezenta, mai degrabă, un bonus pentru ardeleni:



"Fiecare meci e greu, echipele sunt echilibrate în play-off. Cu CFR ne-au dominat și am câștigat, acum am pierdut. Ce am realizat este fantastic. Undeva se face și diferența. Unele echipe au buget de două trei ori mai mare ca noi. Nu poți face surprize la nesfârșit. Am fost și pe primul loc mult timp. Am făcut lucruri care, probabil, nu o să se mai facă niciodată în istoria noastră. Sunt mândru de toți colegii mei.



Ăsta e fotbalul. Noi am dat gol cu CFR Cluj, deși n-am avut ocazii. Urmează meciuri grele cu Dinamo, Rapid, echipe care investesc mult. Diferența e foarte mică între echipe. Sper să adunăm puncte și să ne clasăm cât mai sus. În fotbal pierzi dacă îți faci un scenariu dinainte. Obiectivul e să jucăm bine.

N-am văzut faza de la penalty. N-am nicio idee. Voi ați văzut mai bine, puteți analiza. Nu știu cum se decid minutele de prelungire. Cu CFR Cluj s-au dat opt minute, deși nu s-a întâmplat nimic. Acum, cu VAR, cu penalty, s-au dat cinci minute. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, nu știu cine a fost la VAR. Pentru suporteri, cel mai important e când lași ceva în urma ta. Nu neapărat dacă pierzi sau câștigi", a declarat Chipciu, după meciul FCSB - Universitatea Cluj.



FCSB învinge Universitatea Cluj cu ajutorul VAR



La pauză, FCSB și Universitatea Cluj au intrat la egalitate, scor 0-0. Gazdele "au spart gheața" în minutul 58, când David Miculescu a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Centralul Szabolcs Kovacs a acordat penalty după intervenția sistemului VAR.



Universitatea Cluj a forțat egalarea pe final, dar FCSB a rezistat. S-a terminat 1-0, iar campioana a obținut a doua victorie la rând în play-off.



FCSB urcă temporar pe locul 1 în urma acestui succes, cu 35 de puncte. În runda următoare, campionii vor avea parte de unul dintre cele mai grele meciuri din play-off. FCSB va înfrunta Universitatea Craiova, în deplasare.



Universitatea Cluj rămâne pe locul 4, cu 29 de puncte. Etapa viitoare, elevii lui Ioan Ovidiu Sabău vor primi vizita "fraților" de la Dinamo București.



Clasament play-off



În această rundă se vor mai disputa meciurile Rapid - Dinamo și CFR Cluj - Universitatea Craiova. Iată cum arată acum clasamentul în play-off:



FCSB - 35 puncte (golaveraj: +2) Univesitatea Craiova - 32 puncte (+4) CFR Cluj - 30 puncte ( +1) Universitatea Cluj - 29 puncte (-3) Dinamo - 26 puncte (-3) (singura echipă care a beneficiat de rotunjirea punctelor) Rapid - 24 puncte (-1)



Program FCSB în play-off