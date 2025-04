FCSB s-a chinuit, aproape o oră, în meciul cu Universitatea Cluj din etapa a 3-a din play-off. Motivele au fost expuse, parțial, de Ilie Dumitrescu, după cum sport.ro a scris aici.

Când campioana risca să se lovească de criză de timp, în tentativa de a marca, ea a primit o mână de ajutor din partea centralului Szabolcs Kovacs (37 de ani), fratele mai mic al lui Istvan Kovacs (40 de ani).

După un duel Simion – Bîrligea, la care n-a dictat nimic într-o primă fază, Szabolcs Kovacs (foto) a fost chemat la margine, la indicația colegilor săi din camera VAR, pentru a revedea faza. Când a urmărit imaginile pe ecran, Szabolcs Kovacs a considerat că Simion l-a lovit cu cotul pe Bîrligea și că trebuie să dea o lovitură de pedepasă pentru formația bucureșteană. Penalty-ul a fost transformat de Miculescu (59).

Becali l-a făcut praf după UTA – FCSB, scor 2-1

Cine e însă Szabolcs Kovacs? Un arbitru care, în august 2023, a fost făcut praf de Gigi Becali. Atunci, în etapa a 7-a din sezonul 2023-2024, FCSB a fost învinsă, la Arad, de UTA, scor 1-2.

Florinel Coman a deschis scorul (4), dar Fabry a egalat după un penalty (18), iar Cooper a înscris, în minutul 60, ceea ce s-a dovedit a fi golul victoriei pentru UTA. După acest meci, Gigi Becali a avut o intervenție, la Digi Sport, în care a pus tunurile pe Szabolcs Kovacs. Acesta s-a aflat în camera VAR și ar fi semnalat penalty-ul din care Fabry a egalat, în minutul 18.

„Ăla de la VAR (n.r. - Szabolcs Kovacs) a țipat că cică e penalty! Îl întreb pe Istvan Kovacs: mai are nepoți să mă țină așa, cât timp o să fiu în fotbal? De când sunt în fotbal numai belele am avut cu el. E un arbitru mare (n.r. – Istvan Kovacs). Dar cu mine greșește si nu mai e mare. Acum mi l-a dat și pe frati-su, l-au scos și pe ăsta din căciulă. Mai are vreun nepot, să-l facă și pe ăla arbitru?! Să fie ungurii toți la mine, sa-i pună pe toți arbitrii unguri. Ungurii au ceva cu mine! Nu se poate așa! Probabil nu le convenea să câștigăm. Dacă noi câștigăm, nu se mai uită lumea la fotbal, dacă FCSB e lider detașat. Ce sa vadă, Rapid si CFR?“, a spus Becali.

Acum, ca o ironie a sorții, fix Szabolcs Kovacs, arbitrul atacat de patronul roș-albaștrilor, a văzut penalty pentru bucureșteni după un duel la limită.