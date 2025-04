După ce Korenica a deschis scorul în minutul 64, alb-roșiii au egalatt prin Mărginean, în minutul 85. Fundașul lui Dinamo a devenit astfel ”cel mai iubit dinamovist” de către cei de la FCSB.

Mărginean: ”Am mari emoții, mai bine aș mai juca un meci decât să dau interviu!”

De ce? Faptul că CFR Cluj a obținut doar un punct din meciul cu Dinamo o lasă pe FCSB cu un avantaj de șase puncte față de locul doi cu patru etape rămase din acest sezon. Astfel, șansele roș-albaștrilor de a câștiga titlul au crescut considerabil.

”A fost o emoție de nedescris, un meci foarte important, mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa. Ne doream mai mult, dar până acum am dat tot ce am avut noi mai bun. Sunt mândru de colegii mei. Părerea mea e că am făcut un meci bun, am controlat meciul, au avut un șut și au dat gol. A fost un meci bun pentru noi. Sper să marchez din nou cât mai repede.

E o chestie de nedescris când marchezi un gol în fața suporterilor, sunt foarte bucuros, am mari emoții, mai bine aș mai juca un meci decât să dau un interviu.

Mai am multe de învățat, dar sper să mă adaptez, a început să îmi placă și poziția.

Pot să zic că da, dar încă nu mă gândesc la meciul cu FCSB. În seara asta sunt bucuros pentru echipă. De mâine ne gândim la următorul meci”, a spus Mărginean după meciul cu CFR Cluj.

Clasamentul din play-off-ul Superligii României