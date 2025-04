Dinamo - CFR Cluj

La conferința de presă premergătoare duelului, Zeljko Kopic a vorbit și despre Louis Munteanu, atacantul din Gruia care se află în topul celor mai buni marcatori în campionat cu 22 de reușite.



Antrenorul croat a sugerat cât de periculos e Louis Munteanu și că nu e o coincidență că atacantul a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de atât de multe ori.



”Suntem bine, jucătorii sunt în formă bună. Vom decide mâine cu cine începem meciul. Am vorbit tot sezonul despre obiective. În primul rând, a trebuit să stabilizăm echipa și să ajungem în play-off. Vrem să câștigăm cât mai multe puncte. Știm că nu putem juca în Europa. Jucătorii simt ce înseamnă să jucăm în play-off, e diferit față de sezonul regular.



Jucăm doar cu cele mai bune echipe, este un lucru bun pentru jucători pentru a prinde experiență. Știm că Dinamo a avut perioade grele sezonul trecut. Anul acesta am câștigat cu Craiova după atâția ani, cu U Cluj după atâția ani. Împotriva CFR-ului am jucat foarte bine anul acesta, am fost foarte aproape să câștigăm, în afară de ultimul joc. Suporterii care vor veni ne vor susține, îi înțeleg și pe cei dezamăgiți că nu suntem în lupta la titlu.



Trebuie să ne facem treaba pe teren, să reprezentăm acest club cum se cuvine. E de datoria noastră să jucăm bine și să îi atragem la stadion.



Louis Munteanu este un jucător periculos, face un sezon foarte bun. Este unul dintre cei mai buni atacanți din Superliga, dar nu e vorba doar de el, CFR-ul are jucători foarte buni. Nu este o coincidență că Louis Munteanu a marcat atât de multe goluri, are niște calități foarte bune”, a spus Zeljko Kopic.