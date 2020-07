Raspunsul lui Marginean dupa ce a plecat cu o prima 'de demitere' HALUCINANTA de la Medias: "Nu este nimic grav cu aceasta prima"

Fostul oficial de la Gaz Metan a vorbit despre prima pe care si-ar fi acordat-o singur inainte sa plece de la club.

Marginean a fost acuzat ca ar fi luat o prima in valoare de 58 de mii de euro, aprobata chiar de noul presedinte al clubului, Cristi Pustai. Documentul prin care fostul oficial de la Medias primea acesti bani a fost postat pe Fecebook-ul "Suporteri Gaz Metan Medias" si pe site-ul gazisti.ro, iar acesta reprezeninta un acord de reziliere intre el si club.

Ioan Marginean a declarat ca totul este in regula si ca aceasta poveste a fost facuta de televiziunea primarului din Medias.

"Managerul are un bonus, un salariu, are o prima de importanta, nu am luat banii din 2016-2017. Imi cer acum banii mei din 2016-2017, 2017-2018. E adevarat ca a fost o negiciere. E foarte grav ca acte au iesit afara. Daca observati acea foaie, sunt doua semnaturi, nu are numar de inregistrare, nu are stampila. Noi avem o problema. Administratorul judiciar, dupa ce si-a incheiat problema pe baza legii sportului. El a incheiat un contract de manager general care a trecut prin prin comitetul creditorilor pentru ca echipa era in reorganizare. Din septembrie a durat operatiunea pana in decembrie. Cristi Pustai acum se judeca cu domnul Valentin Iordanescu, au doua decizii de la acelasi comitet director. Oficial este cand judecatorul de la tribunalul Medias iti da aceasta hotarare.

Nu este nimic grav cu aceasta prima. Asta este o facatura creata de televizunea domnului primar Roman si a domnului Munteanu din Medias, Nova TV", a declarat Marginean pentru PRO X.