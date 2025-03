Ieșenii au primit vizita arădenilor duminică după-amiază, de la ora 15:00, în a doua etapă din play-out-ul SuperLigii României, pe stadionul ”Emil Alexandrescu”.



Ce a avut de zis Mircea Rednic după 0-4 cu Poli Iași: ”Ca joc, am dominat”



Mircea Rednic, antrenorul arădenilor, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a ținut să puncteze faptul că UTA a făcut multe cadouri celor de la Poli Iași.



De asemenea, Rednic a mai evidențiat și că în prima parte a meciului jucătorii săi i-au dominat pe gazde.



”Nu am cum să nu fiu supărat, pentru că am făcut multe cadouri. În afară de primul gol, când am fost surprinși, restul au fost cadouri. Ca joc, am dominat în prima repriză. Am ajuns în fața porții, dar nu am dat goluri. Ei au speculat greșelile noastre și ne-au taxat.



Am avut posesia. Până acum nu am avut posesia, dar degeaba dacă nu marchezi sau câștigi. Încă nu am găsit soluții în atac. Costache nu e chiar vârf.



Când faci cadouri, atunci plătești. Asta nu înseamnă că iau din meritele Iașiului.



Dacă pierzi un meci, deja ai emoții. Diferența de scor a fost cam mare. Nu e prima oară. Poulolo și Damian au zburat vreo 15.000 de km. Au venit obosiți. A trebuit să improvizez.



Au fost unii jucători care au sosit la lot, după pauza internațională, joi noapte (n.r. 27 martie), iar noi vineri am ajuns la Iași. Restul trebuiau să arate că mă pot baza pe ei.



Le-am zis să nu își facă reproșuri. Câștigăm împreună și pierdem împreună! Clar că atunci când pierzi, antrenorul e de vină și mi-o asum. Poate nu am reușit să îi recuperez.



La atitudine nu am ce să le reproșez. Dacă ești profesionist îți faci treaba până în ultima zi. După ăia te gândești dacă vrei să mai rămâi din vară sau nu”, a spus Rednic după meci.



