Constantin Budescu a fost anunțat de Ilie Stan că nu mai intră în vederile lui pentru acest sezon din play-out-ul Superligii. Imediat au început să zboare atacurile dintr-o parte în alta, iar fotbalistul cu un repertoriu tehnic impresionant se simte nedreptățit.



Budescu susține că nu s-a nu retras, iar șefii clubului i-ar fi transmis să continuă să meargă la antrenamentele lui Iliesta, o situație cel puțin bizară pentru o formație din primul eșalon.

Budescu s-a dezlănțuit! L-a băgat în corzi pe Ilie Stan



Într-un interviu pentru Sport.ro, Ilie Stan a explicat ce l-a făcut să ia decizia de a nu se mai baza pe veteranul mijlocaș de creație, fost campion cu Astra Giurgiu.



Budescu a oferit o reacție pe larg marți după-amiază, la televiziunea Digisport. Budescu lasă să se înțeleagă că Ilie Stan a pedalat pe o strategie pe care ar miza mai mereu.



”Sunt bine, cum să fiu. În timpul liber, mă mai și distrez. Păi, ce, m-am retras? Am fost într-o mini-vacanță. Cei din conducere mi-au zis să vin la antrenamente, dar în situația de față nu se poate. Vom vedea din vară ce se va întâmpla.

Budescu: "Am înțeles că a mai făcut așa și cu alți jucători"



Eu nu am avut probleme cu antrenorii, în întreaga carieră. Nici cu actualul antrenor nu am nicio problemă. Eu am fost la prezentarea lui, dar le-a zis să zis băieților la antrenamente că o să văd eu că nu să o joc, că nu știu ce. Atunci, am preferat să nu mai vin la antrenamente și să stau ca acasă.



Dacă el mă vorbește când nu sunt acolo, atunci nu avem de ce să să mai colaborăm, cel puțin cât e el acolo. L-am avut doar ca adversar. L-am bătut o dată cu 7-1, când eram pe la Petrolul, și cred că încă o dată când era el pe la Brănești. Am înțeles că a mai făcut așa și cu alți jucători. M-au sunat mai mulți și mi-au spus. Probabil a vrut să dea vreun exemplu. Nici nu l-am întrebat ce gândește. Am vrut doar să îmi văd de treaba mea.



Eu eram accidentat. Mai aveam nevoie de vreo 10 zile de recuperare, când a venit el antrenor. Acum sunt bine și mă antrenez singur. Nu se compară ca atunci când faci cu echipa. Nu mă retrag. De ce naiba să mă retrag? Eu îmi doresc să scape Buzăul de la retrogradare. Nimeni nu se aștepta să câștige la Hermannstadt sau la Sepsi. La ce rezultate au fost, se poate întâmpla orice. Contractul e până la vară și se poate prelungi dacă Buzăul rămâne în prima ligă.



Oferte am avut de a doua zi de când a dat antrenorul de la Buzău declarații. Din showbiz nici nu mai zic, am primit o grămadă de oferte. Pe astea le-am pus sub semnul întrebării (n.r. râde)”, a declarat Budescu, potrivit Digisport.