Budescu, poftit să iasă „la pensie“: Ilie Stan, replică tăioasă pentru un jucător care a „păcălit“ fotbalul destul

În ultimele stagiuni, fostul star al Astrei s-a remarcat prin kilogramele sale în plus, prin niște execuții la mișto, la antrenamente, plus înjurii pe rețelele de socializare la adresa jurnaliștilor care i-au remarcat „tricoul cu burtă“. Ajuns la Gloria Buzău, la începutul acestui sezon, Budescu a adunat 24 de meciuri, 5 goluri și 1 pasă de gol, la această formație cu care s-a dus pe ultimul loc al Superligii.

Firește, „Budi“, renumit pentru obrazul său gros, a comentat, în stilul său caracteristic, decizia lui Ilie Stan, după cum sport.ro a scris aici. Doar că nici antrenorul n-a rămas dator și, astăzi, în dialog cu sportpesurse.ro, l-a pus la punct pe jucătorul de 34 de ani.



„Nu mă mai interesează acest subiect. A fost discutat. Eu nu sunt de cancan. I-am spus despre ce este vorba, la revedere, pa! Subiectul acesta este istorie pentru mine, am alte lucruri mai importante de făcut. Nu mai avem timp de lamentări, chiar dacă am pierdut trebuie să continuă să jucăm. Este o luptă la retrogradare și totul este posibil. Mergem la Sibiu, acolo este un teren bun și putem juca rapid, să avem posesia. Încercăm să scoatem maximum de la acest meci. Știu unde am venit, știu ce am de făcut. Rămâne ca Dumnezeu să fie alături de mine și să o scoatem la capăt“, a transmis tehnicianul de 57 de ani.