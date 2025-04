Ai câștigat cu Buzăul pe terenurile a două echipe care au avut pretenții de play-off, două echipe puternice, mai ales pe teren propriu, Sepsi și Hermannstadt. Cum ai reușit să le surprinzi? Am încercat să mă încadrez în jocul lor, unul de posesie, două echipe cărora le place să aibă mingea, și nu să alerge după ea. Și-atunci am zis: Hai să jucăm noi așa, să pasăm aproape, să fim compacți, agresivi.

Cele două victorii, cu Sepsi și Hermannstadt, au ridicat, cred, moralul jucătorilor tăi...

Da, clar, au și ei mai multă încredere. Important e să luăm fiecare joc în parte și să scotem maxim. Iar la sfârșit, vom vedea, depinde și de rezultatele pe care le vor face și celelalte echipe din zona retrogradării.

Ai stârnit ceva reacții după ce l-ai pensionat pe Budescu.

Au înțeles și cei de aici că am luat o decizie pentru binele echipei. Dar, e normal să existe reacții, pentru că e vorba de Budescu.

Constantin Budescu a intrat în 23 de meciuri pentru Gloria Buzău în acest campionat, înscriind 5 goluri și reușind o singură pasă decisivă.

Da, e un nume...

A fost. Cu tot respectul pentru ce a făcut el, pentru cariera lui, dar vine o vreme când nu mai poți. Plus că e rândul altora, mai tineri, vin alte generații. Ce să facem acum?

„De câteva nopți, nu mai pot dormi!”

Au fost motive de indisciplină?

Nu mai vreau să vorbesc acum. Mâine am meciul cu Iașiul, am atâtea de făcut, trebuie să mă gândesc la acest joc, e foarte important, nici nu mai dorm de câteva nopți. Vreau să legăm două victorii. Dacă batem, suntem acolo, cu șanse de salvare.

La titlu, pe cine vezi mai în formă?

CFR vine bine de tot din urmă. Părerea mea este că FCSB și CFR se vor bate la titlu până la final.

Dar jucătorii FCSB-ului par obosiți. Plus accidentările care se țin lanț...

Da, dar au lot valoros. Oricine intră de pe bancă face lucruri bune. Nu prea se simte că lipsește unul sau altul.

Te-așteptai ca Dinamo să se califice în play-off?

Era nevoie și de Dinamo în play-off, pentru că este echipă cu tradiție, echipă cu suporteri, are multe atuuri. Era și păcat să nu se califice în play-off.

Mai pot reveni la vârf în viitor? Adică să se bată la titlu, cum se întâmpla când tu erai jucător.

Păcat că n-au putut lupta pentru cupele europene anul ăsta. Dar sunt convins că vor progresa din punct de vedere al managementului și al nucleului de jucători. Iar când va fi gata și stadionul, Dinamo va fi din nou o forță în fotbalul românesc.

Cum trăiai derby-urile Steaua – Dinamo în perioada în care erai jucător?

La intensitate maximă, îți dai seama.

Ilie Stan a jucat în finala Cupei României din 1989

Ai vreo amintire dintr-un astfel de meci?

Am multe amintiri cu ei, dar îmi aduc aminte de finala Cupei de la Brașov, din 1989, când eram foarte tânăr (n.r. - avea 21 de ani) și am fost și eu în lotul de 16 jucători, am și intrat pe final. Am câștigat cu 1-0 (n.r. - gol Hagi în minutul 67). Dar și ca antrenor al Stelei am o amintire frumoasă: victorie în „Groapă” după 7 ani. A fost atunci un sentiment fantastic pentru mine și pentru suporterii steliști.

Steaua cu Ilie Stan antrenor principal a învins-o pe Dinamo în „Ștefan cel Mare” pe 5 decembrie 2011, cu 3-1, prin golurile marcate de Rusescu – două, Mihai Costea, respectiv Marius Niculae.

Ai mai lucra cu Gigi Becali?

Știi cum e, niciodată să nu spui niciodată. Eu am avut o relație foarte bună cu Gigi. Pe el nu-l poate schimba nimeni. Dar iată că se bate iar la campionat, în Europa League a adus o mulțime de suporteri, a adus echipe cu nume la București, ceea ce nu prea s-a mai întâmplat în ultimii ani. Toate astea pot juta și naționala.

Ce alte echipe de la noi ai vedea să meargă mai sus în cupele europene la anul?

CFR, Craiova ar trebui. Și Rapid în viitor. De ce nu Dinamo, când va scăpa de insolvență. Atât timp cât se investesc mulți bani, se pot face și performanțe.