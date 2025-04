FCSB a învins Universitatea Cluj, scor 1-0, și a trecut pe primul loc al clasamentului din play-off.

În ciuda scorului final, prestația echipei nu l-a mulțumit pe deplin pe patronul echipei. Pentru că Gigi Becali a intrat, la Digi Sport, și a anunțat numele jucătorilor la care va renunța, după finalul acestui sezon.

„Un Bîrligea care n-a fost în formă, Toma, în stânga, nimic. Tănase, accidentat. Musi, l-am băgat, dar mai bine îl lăsam pe Toma. Miculescu și-a făcut treaba. Aleargă foarte mult, nu pot să spun că nu sunt mulțumit de Miculescu. Edjouma.... Pericol! Doamne ferește! E pericol pentru noi. O să facem curățenie în vară. Trei, Edjouma, Musi și Băluță, nu o să mai fie în vară. Ai mingea la tine, om în toată firea, avem 1-0 și tu nu știi ce să faci cu ea... Bine că l-am băgat și l-am văzut (n.r. – pe Băluță)“, a anunțat patronul roș-albaștrilor.

Musi, luat peste picior

În continuarea intervenției sale, Becali a insistat că victoria e foarte prețioasă, în contextul în care a fost obținută după o prestație sub așteptări. De asemenea, latifundiarul l-a ironizat pe mijlocașul Alexandru Musi (20 de ani) și a explicat schimbarea lui Vlad Chiricheș (35 de ani) din minutul 90+2.

„Repet: am jucat prost, dar am câștigat. Cum să nu fiu mulțumit? Revin Șut, Octavian Popescu și o să arătăm mai bine. Pe Musi l-am băgat, dar cred că i-a fost frică să nu-i rupă mingea piciorul... Dacă îți e frică, pleci! Cine n-are curaj, pleacă. Am jucat cu un antrenor foarte bun, Iehova (n.r. – Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj). Pe Chiricheș l-am schimbat, că nu mai putea. Dacă omul vrea să iasă, ce să-i spun? Poate că omul a vrut să iasă chiar mai devreme și am zis eu să joace“, a spus Becali.