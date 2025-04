Gigi Becali, mesaj pentru Tavi Popescu: ”Să ajungi fotbalist și după aia poți să dai cu sticla!”

Mijlocașul ofensiv al lui FCSB a aruncat cu apă spre un fan rapidist la derby-ul din Giulești și, chiar dacă spune că nu ar fi fost o problemă dacă fotbalistul primea al doilea cartonaș galben și ar fi fost suspendat pentru meciul cu Dinamo, Becali nu a fost încântat de reacția lui ”George” Popescu, așa cum îi place patronului de la FCSB să îi spună fotbalistului.

”De aia l-am scos pe George Popescu, de aia l-am scos repede (n.r. că era în pericol de eliminare). Dacă aruncă cu apă, ce? Putea să ia al doilea galben, dar era schimbat. Dacă lua al doilea galben, lua cartonașul roșu și nu juca acum (n.r. cu Dinamo), nu era problemă, dar chestiunea asta nu e în regulă, ca atare, o să îi dau un telefon să vorbesc eu cu el.

Nu ai 30 de ani să îți pierzi cumpătul, ai 20 de ani și ai puterea gândirii și a rațiunii, ca atare vezi-ți de treaba ta. Rațiunea, puterea, tăria sufletului e mai puternică la 20 de ani decât la 30 de ani. Când ai 30 de ani, ai o anumită personalitate, nu îți convine când te înjură cineva și reacționezi. La 20 de ani, nu ai voie să reacționezi, trebuie să fii smerit. Să ajungi fotbalist și după aia poți să dai cu sticla. Eu zic că ăluia de 30 de ani îi mai permiți, celui de 20 nu îi permiți” a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali s-a răzgândit: ”Cred că a fost penalty pentru Rapid!”

Întrebat despre faza controversată din Rapid – FCSB, la intrarea lui Ștefan Târnovanu asupra lui Tobias Christensen, Gigi Becali a mărturisit că și-a schimbat părerea după ce a revăzut faza de mai multe ori.

Dacă inițial era convins că nu a fost penalty pentru Rapid, Becali crede acum că s-ar fi impus lovitură de la 11 metri pentru giuleșteni. Totuși, patronul de la FCSB nu consideră că Rapid a fost furată, pentru că Petrila ar fi trebuit eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, după intervenția asupra lui Florin Tănase.

”Nu au fost furați, pentru că Petrila trebuia să ia al doilea galben. Am stat și m-am gândit, am vrut să găsesc alibi, dar cred că a fost penalty (n.r. la intrarea lui Târnovanu). Am văzut faza de multe ori și până la urmă cred că a fost. Orice om face asta, dar cred că a fost. Pe teren era Petrila, el trebuia să fie eliminat. Și eu trebuie să îmi apăr echipa”, a adăugat finanțatorul de FCSB.