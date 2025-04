Șumudică îl regretă pe Dobre și dă în cercetătorii FCSB-ului "Îmi pare rău că nu l-am luat eu pe Dobre ăsta. Puteam să-l iau fără niciun ban. Taică-su mă suna din Franța. Era liber. Am întrebat, mi-au zis: ‘Nu, că tra-la-la...’. Dar e fotbalist! Nu e el foarte tehnic, nu e Maradona, dar are viteză extraordinară și execuții", își făcea mea culpa Becali, la Prima Sport, după FCSB – Rapid 3-3, meci în care Dobre a marcat după o cursă clasică pentru el, încheiată cu un șut la colțul scurt, de lângă Radunovic. O mea culpa care, de fapt, este reproșul arhicunoscut îndreptat către cei din staff, care s-au opus aducerii lui Dobre. Un jucător liber de contract, care își încheiase conturile cu Famalicao, iar în spate avea patru ani de Anglia și doi și jumătate de Franța, inclusiv unul în Ligue 1. Experiențe la care se adaugă prezențe la toate naționalele de juniori și două prezențe la prima reprezentativă în preliminariile pentru European. În urmă cu câteva zile, Becali amintea din nou despre Dobre la Fanatik, dojenindu-și specialiștii și evitând să vorbească despre motivele colaboratorilor care cercetează fotbalul: "Rapid e o echipă care n-are jucători extraordinari, dar îl are pe Dobre ăla, care poate face orice. Eu trebuie să-l iau când era gratis, dar dacă am fost fraier și n-am știut să cunosc?! Am apelat și eu la oamenii mei, care cercetează fotbalul. Taică-su îmi dădea tot timpul mesaje și i-am întrebat de el. Mi-au zis: ‘Nu, că e...’. Nu vreau să mai spun ce și cum, dar e adevărat că-mi pare foarte rău că n-am făcut ce trebuia să fac. Trebuia să-l iau, contract pe un an plus contract pe trei ani ca să-l verific. Dar e fotbalist!".

Cercetătorii lui Becali l-au depistat pe dezertorul Dobre în Barcelona Becali l-a mai avut în curte pe Dobre. E drept, prima dată când Alex era doar un puști de 11 ani de la juniorii Stelei, însă ambiția uneori excesivă pe care o vedem acum la noul preferat al fanilor din Giulești exista și atunci. Părinții lui au strâns bani pentru bilete de avion și cazare, iar în 2009 s-au îndreptat către academia Barcelonei. Dobre a fost primit să dea probe chiar în grupa "Messi", a participat la câteva antrenamente, a și jucat într-un meci, a lăsat o impresie bună, iar pentru câteva zile a trăit visul catalan. Un vis din care s-a trezit după un apel al lui Valeriu Argăseală, care l-a obligat să încheie antrenamentele cu Barcelona și să revină la Steaua. "Ziua după meci a fost liberă, iar la antrenamentul din săptămâna următoare, în timpul lui, m-au scos. Sunase președintele Stelei la Barcelona să vadă dacă sunt acolo. Ei au aflat că nu mi-a dat Steaua foaie să vin în probe. Atunci mi-au spus că își doresc să mă oprească, dar nu au cum să îmi facă contract până nu împlinesc 15 sau 16 ani. Nu m-a lăsat nici președintele să plec. Cei de la Barcelona mi-au spus: 'Uite, noi am vrea să te ținem, dar nu putem. Au sunat după tine, trebuie să te întorci la clubul tău'. Eram foarte supărat, am început să plâng când m-a scos din antrenament. Îți dai seama, să te scoată din mijloculul antrenamentului. Cei de acolo mi-au spus: ‘Orice ușă închisă îți poate deschide alta, unde să fie mult mai bine. Nu se știe când te vei întoarce aici’. Țin minte că mi-au spus că sunt un jucător unic", povestea Dobre, în urmă cu câțiva ani, când o revenire în România părea exclusă. Dobre și-a depus ulterior memoriu, a părăsit clubul și a revenit pentru o scurtă perioadă la juniorii Stelei, în 2013, când a și jucat o finală națională la Juniori C. Una pierdută clar, 0-4, contra lui FC Viitorul, după dublele lui Ianis Hagi și Florinel Coman.



Dobre are aproape tot ce-i trebuie pentru a fi căpitan la Rapid Vorbele celor de la Barcelona le are cu siguranță și acum în minte. Nu mai departe de acum trei ani declara cu o franchețe ușor șocantă: "Da, vreau să devin primul român care câștigă Balonul de Aur! Acesta este cel mai mare vis al meu". O declarație pentru care a fost luat peste picior de mulți, dar cei care îl cunosc mai bine au înțeles imediat de ce a făcut-o. Printre ei și Eddie Howe, antrenorul care l-a debutat la Bournemouth. “Alex e un jucător care se motivează și se conduce singur. Aceste lucruri sunt esențiale pentru a ajunge în vârf, așa că sunt foarte mulțumit de el. Este o persoană unică, un jucător unic. A trecut prin multe și a parcurs un drum lung pentru a se dezvolta“. Așa suna caracterizarea făcută de actualul manager al lui Newcastle, după ce îl debuta pe Dobre la Bournemouth. Se întâmpla în primele zile din 2020, la un meci de FA Cup contra lui Luton (4-0), iar printre colegii puștiului român se numărau Nathan Ake, Dominic Solanke sau Harry Wilson. Ambiția, determinarea, capacitatea de a motiva, relația cu coechipierii, cu fanii și discursurile de la conferințele de presă – chiar și cele în care se plânge de mingea-pușcărie – sunt elemente care îl pot transforma pe actualul Dobre în noul căpitan al Rapidului. Pentru banderolă este nevoie și de o relație foarte bună cu antrenorul, ceea ce, din exterior, pare că a lipsit, în special în primele luni.

Șumudică, mai subțire sau deloc cu laudele "Nu vreau să vorbesc individual despre jucători pentru că nu este normal. Cei care au venit de pe bancă și-au adus aportul, dar nu vreau să scot în evidență nicio individualitate și niciun jucător", declara Marius Șumudică, pe 21 octombrie, când era întrebat de debutul lui Dobre la Rapid. Și nu un debut oarecare: dublă în meciul cu Farul (5-0), după ce a intrat în repriza secundă. Lunile au trecut, Dobre a ajuns la 7 goluri, a avut o contribuție importantă la calificarea în play-off și în semifinalele Cupei, iar Șumudică și-a mai schimbat discursul, acceptând să arate mai multă apreciere pentru cel care i-a adus trei puncte cu Universitatea Craiova sau trei puncte cu Slobozia, la ultima fază. "Este Alex Dobre asul din mâneca Rapidului", a sunat întrebarea unui reporter înainte de Rapid-Dinamo, din play-off. Șumudică și-a mutat imediat privirea și amuzat-iritat a răspuns: "Maaamă! Nu, așii! Dar câți sunt? Că parcă într-un pachet sunt 52 de cărți. La noi nu există asul din mânecă, ci grupul". Și a mai adăugat: "Ok, Dobre traversează o perioadă ok și are reușite, jos pălăria, dar el nu poate face nimic fără echipă". Iar Șumudică nu e deloc genul de antrenor care să se abțină de la laude sau aprecieri individuale. Pe Christensen l-a descris rapid drept cel mai bun transfer făcut în mercato din vară, iar pe Koljic l-a prezentat zilele trecute ca “un atacant extraordinar de bun, care are toate calitățile”.

Dobre, mai mult pariul lui Șucu O posibilă explicație pentru care Șumudică nu se grăbește să îl laude pe Dobre poate avea legătură și cu modul în care a ajuns fotbalistul la Rapid. Nu după vreo recomandare a antrenorului, ci după o discuție între patron și jucător. "Da, am avut o discuție cu domnul Șucu. Eu îmi făceam alergările la baza Rapidului și mai rămâneam să mă uit la meciurile de juniori. Acolo juca și băiatul dânsului, Andrei. Am stat să mă mai uit și a venit dânsul acolo. Am avut o discuție cu el și de acolo a plecat totul. Mi-a plăcut cum l-am simțit pe dânsul ca om, am avut o simpatie față de dânsul și de atunci mi-a rămas în cap. După ce s-a întâmplat cu CFR, am negociat cu dânsul și i-am spus că eu chiar simt că vreau să fiu aici", povestea Dobre, la Fanatik, după debutul la Rapid. În schimb, Șumudică garanta sau cel puțin îi prezenta în toamnă drept mari lovituri pe Aaron Boupendza și Clinton N’Jie, ultimul fiind și rival pe post cu Dobre. Gabonezul s-a evaporat rapid, iar fostul jucător de la Lyon, Marseille sau Tottenham va pleca și el în vară.