Formația dirijată de Marius Șumudică a obținut o victorie (1-0 vs. Dinamo), un rezultat negativ (1-2 vs. Universitatea Cariova) și un egal (3-3 vs. FCSB) în partea a doua a campionatului.



Gigi Becali laudă un fotbalist de la Rapid: ”Te poți aștepta la orice de la el”



Gigi Becali a vorbit despre unul dintre starurile lui Marius Șumudică de la Rapid, Alex Dobre, care se află la trupa din Giulești din octombrie 2024.



Fotbalistul a înscris de șapte ori în 24 de apariții pentru Rapid, iar Gigi Becali a susținut că Dobre e în stare de orice în timpul unui meci.



”Rapidul e o echipă care nu are jucători super extraordinari aşa, dar îl are pe Dobre, care poate face orice. Adică te poţi aştepta la el la orice”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.



Cotat la 1,4 milioane de euro de site-urile de specialitate, Alex Dobre a mai fost legitimat la Famalicao, Dijon, Bournemouth, Wigan, Yeovil Town, Rochdale și Bury.



Cele mai multe apariții le-a bifat la Dijon, unde a marcat de nouă ori și a oferit cinci pase decisive.



Cum arată play-off-ul SuperLigii României