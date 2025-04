Dorinel Munteanu a semnat cu echipa din Sfântu Gheorghe la mijlocul lunii martie. În cinci meciuri, antrenorul nu a bifat nici măcar o victorie, ci a consemnat cinci eșecuri, la care s-au adăugat și o remiză.



Attila Hadnagy a povestit cum a decurs plecarea lui Dorinel Munteanu: ”Asta spuneau jucătorii”



Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi OSK, a dezvăluit că jucătorii erau depășiți de maniera în care antrena Dorinel Munteanu. Oficialul covăsnenilor a punctat că tehnicianul nu a reușit să-și dezvolte strategia la clubul din Sfântu Gheorghe.



”Dimineaţă a avut o întâlnire Munti (n.r. Dorinel Munteanu) cu Dioszegi. După ne-am întâlnit noi, conducerea, şi înainte de antrenament m-au chemat jucătorii să cobor în vestiar.



M-am dus şi mi-au spus că vor să vorbească cu patronul. Am ascultat ce au avut de spus, dar e un fals că jucătorii au dat afară antrenorul. Noi am întrebat de ce nu avem rezultate, nu s-a vorbit niciun moment de antrenor, niciun jucător nu a zis că antrenorul e de vină şi trebuie dat afară.



Am avut o relaţie foarte bună cu el (n.r. Dorinel Munteanu), am lucrat bine şi am un mare respect pentru el.



Jucătorii ziceau că sunt depăşiţi de situaţie. Părerea mea este că timpul a fost prea scurt pentru ca Munti să arate strategia lui. Poate jucătorii reuşesc fără antrenor, pentru club facem orice, numai să scăpăm cumva”, a spus Attila Hadnagy, conform Prima Sport.