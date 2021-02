FCSB, LOVITA IAR de Botosani?! Scenariul anuntat la SuperLive: "Eu asta cred ca se va intampla!"

La SuperLive, pe pagina de Facebook Sport.ro, Mihai Mironica si invitatii sai au vorbit despre cele mai tari meciuri ale finalului de saptamana.

Sevilla - Barcelona, Roma - Milan si Botosani - FCSB sunt partidele analizate in aceasta saptamana de Mironica alaturi de Liviu Ganea si de Alin Buzarin.

Pentru derby-ul de la Botosani, Liviu Ganea are deja un scenariu in minte. Fostul atacant de la Dinamo si CFR crede ca moldovenii vor deschide scorul in prima repriza si ca vor conduce pana in partea a doua, cand FCSB va restabili egalitatea. Ganea vede numai X in dreptul jocului de la Botosani!

"Eu simt ca Botosaniul va avea un inceput de meci foarte bun, va marca in prima repriza, cred ca va fi un X la Botosani. In a doua repriza va reusi FCSB sa reintre in meci, sa marchze, sa echilibreze jocul, ma astept deci la un rezultat de egalitate", a spus Ganea la SuperLive.

