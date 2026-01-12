Revenit după o accidentare care l-a ținut 11 luni departe de gazon, Drăgușin nu le poate lua fața titularilor obișnuiți Micky van de Ven și Cristian Romero, iar în ultimele patru meciuri a fost rezervă neutilizată la Tottenham sub comanda lui Thomas Frank.

Florin Manea: "Astăzi și mâine sunt zilele decisive pentru transferul lui Radu Drăgușin"



Având în vedere statutul său, Drăgușin caută o nouă echipă la care să aibă parte constant de minute, iar AS Roma ar fi favorită pentru semnătura sa. Presa din Italia a scris deja că jucătorul și-a dat acordul, însă ar exista probleme în negocierile cu Tottenham, care ar accepta doar un transfer definitiv.



Florin Manea a confirmat și el că dorința lui Drăgușin este de a face pasul la Roma și a anunțat că negocierile cu Tottenham sunt în desfășurare.



"Astăzi și mâine sunt zilele decisive pentru transferul lui Radu. Aș vrea să evit să vorbesc mai mult, dar sper să ajungem la o concluzie în negocierile cu Roma", a spus Florin Manea, pentru Tele Radio Stereo.

Tottenham ar fi respins prima ofertă lui AS Roma pentru Drăgușin



În ultimele zile, presa din Italia a scris că AS Roma a făcut deja o ofertă oficială pentru Radu Drăgușin. Gruparea din Serie A ar fi propus un împrumut până în vară, cu opțiune de transfer definitiv sau chiar obligație de transfer definitiv dacă jucătorul ar fi atins un anumit număr de meciuri.



Tottenham a respins însă propunerea lui AS Roma. Sport Mediaset anunță că londonezii și-ar dori să îl păstreze pe Drăgușin pentru ca Thomas Frank să aibă în continuare la dispoziție patru fundași centrali.



Singura variantă prin care Tottenham ar accepta să se despartă de Drăgușin ar fi printr-un transfer definitiv.

