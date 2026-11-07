VIDEO Atanas Trică, meciul și golul pentru liderul din Cipru!

Atanas Trică, meciul și golul pentru liderul din Cipru! Stranieri
SPORT.RO
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Sezon foarte bun pentru tânărul atacant român.

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Atanas Tricaaek larnacaKarmiotissaCipruApollon Limassol
Din articol

Atacantul român Atanas Trică (22 de ani) a marcat un gol pentru AEK Larnaca, în victoria cu 4-1 cu Karmiotissa, vineri, pe teren propriu, în etapa a noua a campionatului de fotbal al Ciprului.

Trică, gol și pasă de gol în AEK Larnaca - Karmiotissa 4-1

Trică, intrat pe teren în minutul 64, a închis tabela în minutul 90+2 și a dat și pasa decisivă la penultimul gol.

Celelalte goluri ale gazdelor au fost înscrise de Riad Bajic (42), Amor Layouni (44) şi Enric Saborit (85), în timp ce pentru Karmiotissa a punctat Ruben Garcia (54).

Atanas Trică are 2 goluri marcate în 5 meciuri pentru AEK. El a înscris și în runda precedentă, în 2-2 cu Krasava ENY.

AEK Larnaca e lider, cu 20 de puncte (9 jocuri), urmată de Apollon Limassol, 16 p (8 j), Omonia Nicosia, 15 p (8 j), Aris Limassol, 15 p (8 j), AEL Limassol, 15 p (8 j), etc.

Info: Agerpres

Foto: AEK Larnaca FC

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