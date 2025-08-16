Cotat la 3,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Nicolae Stanciu a fost titularizat de Patrick Vieira vineri seară în Genoa - Vicenza, în a doua fază din Coppa Italia.



În minutul 54 al partidei disputate pe ”Luigi Ferraris”, Nicolae Stanciu a reluat din prima cu un voleu superb direct la vinclul porții, ducând, în consecință, scorul la 3-0.



Genoa - Vicenza a fost în direct pe VOYO și s-a terminat 3-0 pentru ”Grifon”, care va da peste Empoli în ”16”-imile competiției



”Vorbește mult!” Cum l-a descris Nicolae Stanciu pe Patrick Vieira, antrenorul său de la Genoa



În cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Stanciu a vorbit, după meciul cu Vicenza, și despre noul său antrenor, Patrick Vieira, cel în care Dan Șucu, patronul ”Grifonului”, are încredere deplină.



Stanciu a explicat că toți colegii au o relație bună cu antrenorul, care vorbește mult cu fiecare în parte.



”Toată lumea are o relație foarte bună cu antrenorul. Vorbește mult cu noi. Este ușor să lucrezi cu el și cred că te face un jucător mai bun”, a spus Nicolae Stanciu, potrivit www.tuttofantacalcio.it.

