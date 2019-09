Vlad Chiriches a fost prezentat oficial la Sassuolo! Primele declaratii ale capitanului nationalei: "Aveam nevoie de o noua provocare!" De ce nu s-a impus la Napoli

Chiriches a fost prezentat oficial la Sassuolo.

Vlad Chiriches (29 de ani) a fost imprumutat de Napoli la Sassuolo, iar clubul l-a prezentat oficial astazi. Capitanul nationalei a oferit primele declaratii in tricoul lui Sassuolo si spune ca spera sa faca un sezon cat mai bun la echipa antrenata de Roberto De Zerbi. Chiriches a vorbit si despre motivele pentru care nu a reusit sa se impuna ca titular la Napoli

"Este o experienta noua, aveam nevoie de aceasta provocare si sunt bucuros ca sunt aici. Sunt aici (in Italia) de patru ani si ma pot adapta la orice. Nu am jucat atunci cand ma asteptam. Sunt aici ca sa joc, ca sa fac un sezon bun si sper ca va fi un an frumos pentru toti. Aveam nevoie de o noua provocare. I-am intrebat pe prietenii mei de Sassuolo si toti mi-au vorbit de bine. Este un club puternic, cu un antrenor foarte bun si aceste lucruri m-au convins sa vin. La Napoli am avut accidentari. A fost o perioada cu Sarri mai dificila. Este greu sa iti regasesti ritmul dupa accidentari. Pe unde am fost am reusit sa inscriu. Sper sa marchez si aici", a spus Chiriches.