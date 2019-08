Vlad Chiriches PLEACA de la Napoli! Fundasul roman a batut palma cu o adversara din Serie A

Vlad Chiriches e gata pentru o noua provocare in Serie A.

Dupa un sezon in care a fost rezerva, Vlad Chiriches a decis sa o paraseasca pe Napoli. El s-a inteles cu Sassuolo, echipa antrenata de Roberto De Zerbi, fostul jucator de la CFR Cluj, una din marile sperante in materie de antrenorat din campionatul italian.

Potrivit jurnalistului italian Alfredo Pedulla, Chiriches s-a inteles cu Sassuolo in privinta transferului, insa acum si clubului Napoli trebuie sa accepte mutarea.

Napoli cere 12 milioane euro pentru Chiriches!

"Sassuolo cauta o intelegere totala cu Napoli pentru Chiriches. Oferta este urmatoarea: 10 milioane de euro plus alte doua milioane sub forma de bonusuri pentru un transfer definitiv", scrie Pedulla, jurnalist specializat in transferuri de la Sky Sport Italia.

Napoli i-a fixat pretul lui Chiriches la 12 milioane de euro.