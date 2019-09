ULTIMA ORA | Vlad Chiriches a semnat: anuntul oficial facut de Napoli! Italienii incaseaza 12 milioane de euro din transferul romanului

Vlad Chiriches nu mai este jucatorul lui Napoli.

UPDATE: Sassuolo l-a imprumutat pe Chiriches pentru un sezon, iar romanul va deveni oficial jucatorul echipei lui DeZerbi din sezonul urmator.

"Sassuolo anunta finalizarea urmatoarei operatiuni in mercato: Chiriches (nascut in 1989, fundas) a fost imprumutat un an cu obligatia cumpararii definitive de la Napoli", informeaza site-ul oficial al celor de la Sassuolo.

Clubul italian a facut anuntul oficial in urma cu cateva momente. Vlad Chiriches merge la Sassuolo, echipa cu care se afla in negocieri de mai mult timp.

Napoli va incasa 12 milioane de euro in schimbul romanului, plus bonusuri. Napoli iese in castig dupa ce a platit 7 milioane de euro celor de la Tottenham pentru a-l transfera in 2015.

4,50 de miliioane de euro cota pe transfermarkt din acest moment a lui Vlad Chiriches