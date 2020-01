VIDEO: primul antrenament al lui Ianis la Rangers! Interes URIAS: zeci de fotografi l-au urmarit! Ce a facut Hagi Jr. alaturi de colegi

Ianis Hagi a fost prezentat oficial de Rangers si a facut azi primul antrenament alaturi de noii colegi.

Ianis a fost in centrul atentiei. Colegii s-au straduit sa il integreze cat mai rapid in jocurile lor, iar Gerrard i-a prezentat asteptarile pe care le are de la el din punct de vedere tactic. Antrenamentul a fost deschis presei. Zeci de fotografi au venit pentru a realiza primele poze cu Ianis Hagi in echipamentul lui Rangers.

"Am avut numai un antrenament impreuna, i-am aratat ce ne dorim, dar trebuie rabdare. Il vom integra, dar trebuie sa o luam incet", a spus Gerrard, intrebat daca il va avea la dispozitie pe Ianis la meciul cu Aberdeen, de sambata (17:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro).