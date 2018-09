Victor Piturca, aproape de revenirea in Arabia Saudita! Oferta COLOSALA facuta de arabii care l-au dat in judecata!

Victor Piturca e dorit cu insistenta de Al Ittihad.

Piturca s-a despartit de doua ori de Al Ittihad pana acum, iar ultima despartire s-a lasat cu proces. Piturca a castigat in instanta, iar acum arabii se ofera sa-i achite datoria, plus un contract de 2 milioane de euro pe an ca sa preia echipa din nou.



Situatia echipei este dramatica. Al Ittihad e penultima in clasament si lupta pentru salvarea de la retrogradare.



Cu Piturca pe banca, Al Ittihad a obtinut cea mai buna performanta din ultimii 7 ani, locul al treilea.