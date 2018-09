Oferta de MILIOANE pentru Piturca! Ultima ora: au inceput negocierile

Victor Piturca ar putea alege o propunere-soc!

Al Ittihad il vrea antrenor pentru a 3-a oara! Fostul selectioner a fost deja contactat si trebuie sa dea un raspuns in urmatoarea saptamana. Ittihad se gandeste sa-l dea afara pe argentinianul Diaz dupa 3 infrangeri in 3 etape. Ittihad e ultima in Arabia Saudita, departe de visele fanilor, care o voiau in lupta pentru titlu.

Piturca, 62 de ani, a mai lucrat de doua ori la Al Ittihad, in 2014-2015, apoi pentru o scurta perioada in finalul sezonului urmator, 2015-2016.

In cariera, Piturca a mai antrenat nationala Romaniei, Steaua sau Craiova.