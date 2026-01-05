Minutele bifate pe finalul meciului Crystal Palace – Tottenham (0-1), pe 28 decembrie, rămân singurele contabilizate de Radu Drăgușin (23 de ani), în ultimul an, într-un meci oficial.

De atunci, Tottenham a mai disputat două partide, ambele în Premier League, 0-0 cu Brentford și 1-1 cu Sunderland. În ambele jocuri, stoperul nostru a fost în lot, dar a rămas pe bancă. Pe fondul acestei situații, s-au intensificat zvonurile privind posibila plecare a lui Radu de la Tottenham.

Explicația ține de faptul că Drăgușin e disperat să joace, în mod constant, după ce a pierdut un an din cauza unei accidentări grave. Iar la Tottenham, șansele sale par a fi mici, în condițiile în care cuplul van de Ven – Romero e bătut în cuie în centrul apărării.

Fiorentina face „pressing“ pentru Drăgușin

În acest context, revenirea în Italia, în Serie A, rămâne cea mai plauzibilă variantă pentru Drăgușin. Mai ales că de serviciile sale s-au interesat, în ultimele săptămâni, Inter, AC Milan, AS Roma, Juventus și Fiorentina.

Potrivit firenzeviola.it, șefii Fiorentinei insistă cel mai mult pentru aducerea lui Drăgușin, în condițiile în care echipa aflată pe locul 18 în Serie A are grave probleme defensive. În cele 18 etape de până acum, gruparea viola a încasat 28 de goluri!

„Conducerea Fiorentinei lucrează de zor pentru aducerea lui Drăgușin de la Tottenham. De stoperul român se interesează și AS Roma. E clar că, în următoarele zile, Fiorentina va finaliza primele mișcări pe piața transferurilor“, a notat sursa citată.

Și AC Milan rămâne în cărți

Chiar dacă s-a speculat că, după o rundă de tatonări, interesul Milanului ar fi dispărut pentru Drăgușin, milanpress.it susține că internaționalul român rămâne o opțiune pentru Allegri.

„Fundașul pe care îl vor milanezii are un profil clar: trebuie să fie experimentat, atât la nivel internațional, cât și cu un trecut în Serie A, și să fie capabil de a juca într-o așezare cu trei sau patru oameni pe linia de fund. Federico Gatti e o variantă, dar Juventus respinge transferul său, în acest moment. Radu Drăgușin e o altă opțiune, dar abia a revenit după accidentare și nivelul său fizic trebuie să fie atent evaluat“, au scris italienii.

Până să vedem ce va face Drăgușin, următorul meci, în care poate apărea în lotul lui Tottenham, va fi cel cu Bournemouth, pe 7 ianuarie, de la ora 21:30. Partida va fi live și în exclusivitate pe VOYO.

