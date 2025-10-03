Valentin Mihăilă, gol de generic în Antalyaspor - Rizespor 2-5

Rizespor a câștigat meciul de pe terenul lui Antalyspor, scor 5-2, în runda a opta din campionatul Turciei. Valentin Mihăilă a fost introdus în minutul 65, la scorul de 3-1 pentru formația sa, iar în prelungiri a reușit un gol de generic și a stabilit rezultatul final.



Pe un contraatac al lui Rizespor, Mihăilă a avansat până în cercul de la mijlocul terenului și a șutat din propria jumătate de teren. Prins avansat, portarul lui Antalyaspor nu a putut interveni, iar românul și-a trecut în cont primul gol în Turcia.

