Valentin Mihăilă (25 de ani), fotbalistul lui Rizespor, s-a refăcut după accidentare și a reușit să marcheze primul său gol din Turcia.

Valentin Mihăilă, gol de generic în Antalyaspor - Rizespor 2-5

Rizespor a câștigat meciul de pe terenul lui Antalyspor, scor 5-2, în runda a opta din campionatul Turciei. Valentin Mihăilă a fost introdus în minutul 65, la scorul de 3-1 pentru formația sa, iar în prelungiri a reușit un gol de generic și a stabilit rezultatul final.

Pe un contraatac al lui Rizespor, Mihăilă a avansat până în cercul de la mijlocul terenului și a șutat din propria jumătate de teren. Prins avansat, portarul lui Antalyaspor nu a putut interveni, iar românul și-a trecut în cont primul gol în Turcia.

Cumpărat în această vară de la Parma, pentru două milioane de euro, Mihăilă a strâns până acum doar trei meciuri la Rizespor. În luna august a suferit o accidentare care l-a ținut departe de gazon până la partida de vineri seară.

După victoria din această rundă, Rizespor a urcat pe locul 12 din Super Lig, cu 8 puncte obținute în primele 7 runde. 

Valentin Mihăilă a fost inclus de Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru meciurile României cu Moldova și Austria, din această lună.

